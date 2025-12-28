شرطة دلهي تطيح بعصابة استوردت أغذية منتهية الصلاحية بماركات عالمية

وشملت المنتجات الغذائية التي تم التلاعب بها أغذية الأطفال، والشوكولاتة، والمشروبات، والصلصات، والوجبات الخفيفة. وذكرت تقارير إعلامية هندية أن المحتالين باعوا أطعمة من علامات تجارية مثل "أوريو"، و"ليبتون"، و"ستاربكس"، و"ليز"، و"نسكافيه"، و"كيوبي". كما أُفيد بأن المواد الغذائية استوردت من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة عبر تجار جملة مقيمين في مومباي، والذين اشتروا مواداً غذائية منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء وأعادوا تعبئتها لبيعها في السوق الهندية.