شرطة دلهي تطيح بعصابة استوردت أغذية منتهية الصلاحية بماركات عالمية

اعتقلت شرطة دلهي سبعة أشخاص متورطين في استيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية من دول أجنبية إلى الهند. وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن هذه المنتجات -التي تعود لعلامات تجارية مشهورة مثل "نسكافيه" و"ليز"- كانت تُباع لمحلات البقالة الراقية في البلاد.
وصرح فرع الجرائم في شرطة دلهي أن إجمالي قيمة عملية الاحتيال بلغت 43 مليون روبية. ووفقاً للسلطات، تضمن المخطط استيراداً غير قانوني للمنتجات الغذائية، والتلاعب بتواريخ انتهاء الصلاحية، وإعادة تعبئة المنتجات منتهية الصلاحية، واستخدام رموز شريطية (باركدود) مزيفة. وإلى جانب الاعتقالات السبعة، عثرت الشرطة أيضاً على منشأة كاملة للغش وإعادة التعبئة، بما في ذلك طابعة "باركود" مزيفة، وتم التحفظ عليها جميعاً.
وشملت المنتجات الغذائية التي تم التلاعب بها أغذية الأطفال، والشوكولاتة، والمشروبات، والصلصات، والوجبات الخفيفة. وذكرت تقارير إعلامية هندية أن المحتالين باعوا أطعمة من علامات تجارية مثل "أوريو"، و"ليبتون"، و"ستاربكس"، و"ليز"، و"نسكافيه"، و"كيوبي". كما أُفيد بأن المواد الغذائية استوردت من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة عبر تجار جملة مقيمين في مومباي، والذين اشتروا مواداً غذائية منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء وأعادوا تعبئتها لبيعها في السوق الهندية.
وتم كشف العملية من خلال مداهمات أجريت في منطقتي "باهاري ديراج" و"فايز غانج" في "سادور بازار"، وهي منطقة في دلهي تشتهر بأسواق الجملة.