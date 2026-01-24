شتاء 2026 القارس: "تجمّد" عابر للقارات يكسر الأرقام القياسية

أثرت الأمطار الغزيرة والثلوج على المناطق الشمالية والإقليمية في جميع أنحاء باكستان، مما دفع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلى حث المواطنين على اتخاذ الاحتياطات. تشمل المناطق المتأثرة ناران، كاغان، دير، سوات، كالام، شيترال، كوهستان، مانسيهرا، أبوت آباد، شانغلا، أستور، هونزا، سكاردو، موري، غالييات، وادي نيلم، باغ، بونش، حويلي، وراوالاكوت.