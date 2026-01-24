شتاء 2026 القارس: "تجمّد" عابر للقارات يكسر الأرقام القياسية

تتعرض الكرة الأرضية لموجة برد قوية تفرض سيطرتها على دول العالم، حيث تجتاحها درجات حرارة متجمدة، وتساقط كثيف للثلوج، وظواهر جوية نادرة وصلت إلى مناطق اعتادت الشتاء القاسي وأخرى أقل استعداداً لمثل هذه البرودة.
من الانفجارات القطبية التي تجتاح أمريكا الشمالية وأوروبا، إلى درجات الحرارة غير المتوقعة تحت الصفر في أجزاء من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، تسجل الدول بعضاً من أدنى قراءاتها لهذا الموسم - وفي بعض الحالات، منذ سنوات. هذه الموجة القارصة، التي تشمل عواصف ثلجية وصقيعاً ورياحاً جليدية، تسببت في تعطيل الحياة اليومية والسفر والبنية التحتية، بينما أصدرت السلطات تحذيرات وتنبيهات جوية.
يأخذكم هذا الموجز في جولة حول العالم لاستعراض كيف يفرض البرد القارس وجوده في بلدان مختلفة؛ من درجات حرارة قياسية منخفضة وعواصف شديدة إلى المناظر الشتوية الخلابة التي تشكل هذا الحدث الجوي العالمي.
سجلت مدينة "طريف" في منطقة الحدود الشمالية أدنى درجة حرارة في المملكة هذا الشتاء، حيث انخفضت إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر يوم الأربعاء، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد. وغطى الصقيع المنطقة، وشهدت أجزاء أخرى طرقاً جليدية وصقيعاً ليلياً، خاصة في المناطق المفتوحة. كما شهدت البلاد أمطاراً غزيرة وتساقطاً لحبات البرد في جنوب تبوك يوم السبت، وأمطاراً خفيفة في "أملج".
أثرت الأمطار الغزيرة والثلوج على المناطق الشمالية والإقليمية في جميع أنحاء باكستان، مما دفع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلى حث المواطنين على اتخاذ الاحتياطات. تشمل المناطق المتأثرة ناران، كاغان، دير، سوات، كالام، شيترال، كوهستان، مانسيهرا، أبوت آباد، شانغلا، أستور، هونزا، سكاردو، موري، غالييات، وادي نيلم، باغ، بونش، حويلي، وراوالاكوت.
في مظفر آباد، أزال السكان الثلوج من أسطح المنازل، بينما سار السياح في موري على طول الطرق المغطاة بالثلوج، وشهدوا أحد أشد أحداث الشتاء في المنطقة هذا الموسم.
من المتوقع أن تؤثر عاصفة شتوية كبرى على أكثر من 175 مليون شخص حيث يواجهون تساقطًا كثيفًا للثلوج وتأثيراته بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل السفر. وألغت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك طيران الإمارات ومقرها الإمارات، رحلاتها قبل عاصفة فيرن، حيث أعلنت تكساس حالة الطوارئ.
من المتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أيضًا أن تغطي منطقة تمتد من تكساس ومنطقة السهول الكبرى إلى ولايات وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي.
وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS)، ستتحرك العاصفة عبر معظم أنحاء البلاد، مما يخلق ظروفًا خطيرة للغاية.
من المتوقع أن تجلب هذه العاصفة الشتوية الكبرى درجات حرارة متجمدة ورياحًا شديدة البرودة. ومن المرجح أن يتم كسر العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المنخفضة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS).
كان المتسوقون في ليتل روك، أركنساس، يخزنون بالفعل الضروريات مع زيارة العملاء لـ Kroger و Walmart استعدادًا لموجة الشتاء القادمة.
شهدت منطقة الشرق الأقصى التابعة لـ Russia’s أثقل تساقط للثلوج منذ 60 عامًا في 20 يناير، مما أدى إلى دفن المدن تحت أمتار من الثلوج.
في شبه جزيرة كامتشاتكا، شوهد السكان المحليون يزيلون الثلوج في الشوارع، بينما ساعد رجال الإنقاذ الأشخاص المحاصرين في منازلهم.
تم تعليق وسائل النقل العام جزئيًا في العاصمة الإقليمية، بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، بعد أن وصل ارتفاع الثلوج إلى حوالي 10 أقدام.
اجتاحت موجة الشتاء آسيا هذا الأسبوع، وغطت شنغهاي باللون الأبيض مع تحرك موجة من الهواء البارد عبر جنوب الصين. أسعد تساقط الثلوج النادر، الذي حدث يوم الثلاثاء (20 يناير)، سكان المركز المالي، حتى مع تحذير السلطات من أن الظروف المتجمدة قد تستمر لمدة ثلاثة أيام على الأقل.
تقع شنغهاي على الساحل الشرقي لـ China’s، وشهدت آخر تساقط كثيف للثلوج في يناير 2018. شكل البرد المفاجئ تناقضًا حادًا مع الظروف قبل أسبوع واحد فقط، عندما شهدت المدينة درجات حرارة دافئة بشكل غير عادي بلغت حوالي 20 درجة مئوية - دافئة بما يكفي لبدء بعض أشجار الأوسمانثوس في التفتح، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
تعرضت سيول أيضاً لموجة برد قوية، مما تسبب في تجمد نهر "هان". وشوهدت قشور الجليد تتدلى من النباتات على طول النهر المتجمد، بينما تتنقل فرق الإنقاذ في المياه الجليدية. كما شوهدت طيور الحمام تتجمع على ضفاف النهر، مما يبرز الكثافة غير العادية للبرد في المنطقة.
شهدت دولة الإمارات انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث أكد المركز الوطني للأرصاد تسجيل أدنى قراءة لهذا الموسم عند 0.2 درجة مئوية يوم 22 يناير في الساعة 5:45 صباحاً.
وتمثل موجة البرد هذه أبرد أيام الشتاء في الدولة حتى الآن لهذا الموسم. وأوضح خبراء المركز الوطني للأرصاد لصحيفة "خليج تايمز" أن موجة البرد الحالية التي تؤثر على الإمارات ليست حدثاً محلياً منعزلاً، بل هي جزء من ديناميكيات مناخية عالمية أوسع.
ويكمن السبب الرئيسي في ظاهرة "لا نينيا" (La Niña) - وهي نمط مناخي ناتج عن درجات حرارة سطح البحر الأبرد من المعتاد في أجزاء من المحيط الهادئ، مما يؤثر على أنماط الطقس حول العالم.
وتم تسجيل أدنى قراءة لعام 2026 حتى الآن في جبال "جبل جيس" المهيبة الواقعة في رأس الخيمة، وهي منطقة معروفة بطقسها البارد، حيث يرتدي السكان المعاطف هناك حتى في صيف الإمارات. ومع حلول الشتاء، تكتسي الجبال بالهواء القارس. يذكر أن أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات على الإطلاق كانت أيضاً في جبل جيس برأس الخيمة، وبلغت 5.7 درجة مئوية تحت الصفر في 3 فبراير 2017.