شبانا محمود "الحصان الأسود" الذي قد يقود بريطانيا بعد ستارمر

تتزايد التكهنات بأن بريطانيا ستحصل على أول رئيس وزراء مسلم لها إذا تنحى كير ستارمر – الذي يتعرض لضغوط بسبب روابط مثيرة للجدل مع بيتر ماندلسون، الذي ورد أنه كان له علاقات مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان الراحل جيفري إبستين.
يسعى العديد من أعضاء حزب العمال الآن إلى إقالة ستارمر بسبب تعيينه ماندلسون المثير للجدل سفيرًا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، على الرغم من علمه بعلاقاته مع إبستين. إذا استقال ستارمر، فقد تكون وزيرة الداخلية شابانا محمود واحدة من الخلفاء الأكثر ترجيحًا.
ولدت شابانا، البالغة من العمر 45 عامًا، في برمنغهام بإنجلترا لأبوين من كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية. نشأت في المملكة العربية السعودية، حيث عاشت هناك لمدة خمس سنوات مع عائلتها.
وأكملت معظم تعليمها في إنجلترا، وتخرجت من كلية لينكولن، أكسفورد. أكملت دورتها المهنية في القانون في كلية إينز أوف كورت للقانون عام 2003. وبعد سبع سنوات أصبحت عضوًا في البرلمان عن دائرة برمنغهام ليدي وود، وهي واحدة من أوائل النائبات المسلمات في المملكة المتحدة.
عملت وزيرة ظل للسجون، ثم للتعليم العالي، قبل أن تتولى منصب وزيرة الظل المالية للخزانة. بعد انتخابات 2015، تمت ترقية شابانا لتصبح وزيرة الظل الرئيسية للخزانة. لكنها اختلفت مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربين وتركت دورها في حكومة الظل.
بعد فوز حزبها في انتخابات 2024، أصبحت وزيرة الدولة للعدل واللورد المستشار. وفي عام 2025، أصبحت وزيرة الداخلية، وتشرف، من بين أمور أخرى، على الهجرة والقانون والنظام.
محاولات شابانا لتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير المصرح بها حظيت بدعم من اليمينيين في حزب العمال. وقد عرفت الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة بأنها “امتياز، وليست حقًا،” وضاعفت فترة الانتظار القياسية للاستقرار في المملكة المتحدة من خمس سنوات إلى 10 سنوات.
بررت شابانا توسيع استخدام التعرف على الوجه في جميع قوات الشرطة وعارضت نقل صلاحيات الشرطة إلى ويلز. وهي تعترف بأنها ‘محافظة اجتماعيًا،’ وهي جزء من فصيل حزب العمال الأزرق، الذي يركز على القيم التقليدية والمجتمع. وبينما انتقد حوالي 40 نائبًا عماليًا تحركاتها، يرى الكثيرون أنها قائدة رئيسية لمواجهة نايجل فاراج وحزبه الإصلاحي في المملكة المتحدة.
وفقًا للتقارير، يمنحها وكلاء المراهنات فرصة بنسبة 10 بالمائة لتصبح زعيمة حزب العمال. ويصفها البعض بأنها “حصان أسود،” يمكن أن تحصل على دعم المعتدلين في حزبها.