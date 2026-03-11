شاهد: المحطة الأخيرة قبل "لاهاي".. دوتيرتي في مطار دبي

قبل عام من اليوم، في 11 مارس، تم اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي فور وصوله إلى مطار نينوي أكينو الدولي (NAIA) قادماً من هونغ كونغ. صدر أمر الاعتقال قبل أربعة أيام في 7 مارس 2025، من قبل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والقتل العمد، والتي يُزعم أنها ارتكبت بين 1 نوفمبر 2011 و 16 مارس 2019 في سياق حملة دوتيرتي ‘الحرب على المخدرات.’