شاهد: المحطة الأخيرة قبل "لاهاي".. دوتيرتي في مطار دبي

قبل عام من اليوم، في 11 مارس، تم اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي فور وصوله إلى مطار نينوي أكينو الدولي (NAIA) قادماً من هونغ كونغ. صدر أمر الاعتقال قبل أربعة أيام في 7 مارس 2025، من قبل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والقتل العمد، والتي يُزعم أنها ارتكبت بين 1 نوفمبر 2011 و 16 مارس 2019 في سياق حملة دوتيرتي ‘الحرب على المخدرات.’
ترأس فريق الاعتقال حينها مدير مجموعة التحقيق والكشف الجنائي (CIDG) ورئيس الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP) لاحقاً نيكولاس توري، الذي احتجز دوتيرتي مؤقتاً في قاعدة فيلامور الجوية.
كان دوتيرتي متمرداً، معتقداً أن المحكمة العليا الفلبينية ستتدخل وتمنع اعتقاله. وقال في بث مباشر على إنستغرام: "المحكمة العليا لن توافق على ذلك (اعتقال المحكمة الجنائية الدولية). ليس لدينا معاهدة تسليم." وكانت ابنته، نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، حازمة بنفس القدر، قائلة إن والدها يتم "نقله قسراً إلى لاهاي.”
لكن فريق اعتقال توري كان أكثر حزماً. في النهاية، أقلعت طائرة غلف ستريم G550 تحمل دوتيرتي وغادرت مانيلا حوالي الساعة 7 مساءً (بتوقيت الإمارات) يوم الثلاثاء (11 مارس 2025).
كما أفادت الخليج تايمز، هبطت الطائرة الخاصة في الساعة 4:04 صباح اليوم التالي (12 مارس) في مطار آل مكتوم الدولي (DWC). كان من المقرر أصلاً أن تتوقف لمدة ساعة واحدة في دبي للتزود بالوقود قبل التوجه إلى مطار روتردام لاهاي.
ومع ذلك، تسببت ظروف غير متوقعة في بعض التأخير، حسبما ذكرت القنصلية العامة الفلبينية في دبي في منشور على فيسبوك. “على الرغم من الخطة الأولية للتوقف لمدة ساعة واحدة، أدت ظروف غير متوقعة إلى تأخير طويل حيث انتظرت الطائرة استكمال تصاريح التحليق من مختلف البلدان على طول مسار رحلتها إلى روتردام.
“تطلب هذا التمديد غير المتوقع تدخلاً فورياً من الفريق الفلبيني، الذي عمل بسرعة لضمان بقاء الرئيس السابق ووفده مرتاحين ومدعومين بشكل جيد طوال فترة التوقف الطويلة على المدرج،” شاركت القنصلية الفلبينية، مشيرة إلى أن دوتيرتي حصل على “دعم كامل” خلال 'توقفه في دبي'.
قالت البعثة الفلبينية إنها حافظت على “اتصال مستمر مع سلطات الإمارات لضمان التسهيل السلس للترتيبات الأمنية للرئيس السابق، الذي كان تحت حماية رفيعة المستوى طوال فترة التوقف.” تم وضع سيارة إسعاف بالقرب من الطائرة. كانت مجهزة بالكامل بالإمدادات الطبية وجاهزة للاستجابة لأي مخاوف طبية محتملة لدوتيرتي، الذي كان يبلغ من العمر 79 عامًا آنذاك.
جزء من “الدعم القنصلي واللوجستي الكامل” لدوتيرتي خلال توقفه الطويل في دبي، وفقًا للقنصلية، كان توفير الطعام.
“طلب الرئيس السابق على وجه التحديد وجبات أرز ساخنة، وهي راحة مألوفة خلال رحلاته. على الرغم من الإجراءات الأمنية الصارمة في (DWC)، نجح الفريق الفلبيني في التنسيق مع سلطات الطيران الإماراتية لتسهيل تسليم الوجبات المطلوبة. نظرًا لبروتوكولات الأمن المشددة، كان يجب تسليم هذه الوجبات إلى مسؤولي المطار قبل الموافقة عليها وتسليمها إلى الطائرة.”
أصبحت تلك الصورة ومقطع الفيديو القصير لدوتيرتي وهو يرتدي قميصًا أبيض وبنطالًا أزرق وحذاء رياضيًا – جالسًا بشكل مريح داخل طائرة خاصة ويستمتع بوجبة معبأة – منتشرة بشكل كبير.
بنفس القدر من الأهمية كان مقطع فيديو مدته دقيقتان صنعه دوتيرتي ووجهه إلى مؤيديه، حيث اعترف: “مهما حدث في الماضي، فقد تحملت المسؤولية كاملة — كان هذا عملي — وأنا مسؤول،” مشيرًا إلى أن محاكمة المحكمة الجنائية الدولية التي كان على وشك مواجهتها ستكون معركة قانونية طويلة.
“لا تقلقوا، أنا بخير،” قال بمزيج من التاغالوغية والإنجليزية. “هذه (المحاكمة) لها علاقة بالقانون والنظام. لقد طلبت من الجيش والشرطة العمل، وسأتحمل المسؤولية كاملة – هذا (الاعتقال) هو الأمر.”
غادرت الطائرة الخاصة ذات الرقم التسلسلي RP-C5219 مطار DWC في الساعة 11:58 صباحًا يوم الأربعاء (12 مارس 2025)، وأصبح دوتيرتي أول رئيس دولة آسيوي سابق يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه اتهامات تقدر جماعات حقوق الإنسان أنها أدت إلى مقتل الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب، غالبًا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.