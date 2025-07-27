شاحنات المساعدات تبدأ التحرك نحو غزة عبر معبر رفح

وقال مكتب ستارمر إنه في مكالمة مع نظيريه الفرنسي والألماني "حدد رئيس الوزراء كيف ستمضي المملكة المتحدة أيضًا في تنفيذ خطط العمل مع شركاء مثل الأردن لإسقاط المساعدات جواً وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية".