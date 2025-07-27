شاحنات المساعدات تبدأ التحرك نحو غزة عبر معبر رفح

قالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية يوم الأحد إن شاحنات المساعدات بدأت التحرك صوب غزة من مصر بعد تصاعد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات الإغاثة من انتشار المجاعة في القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي قبل ساعات إنه سيتم إنشاء "ممرات إنسانية" لضمان حركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة التي تحمل المساعدات إلى سكان غزة، وأنه سيتم تنفيذ "وقفات إنسانية" في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقالت إسرائيل يوم السبت إنها أسقطت مساعدات إنسانية عن طريق الجو على قطاع غزة، وستفتح ممرات إنسانية.
ونشرت قناة مصرية تابعة للدولة مقطع فيديو يظهر شاحنات تتحرك باتجاه القطاع الفلسطيني، وقالت إن المساعدات المصرية في طريقها إلى غزة.
يشكك مسؤولو الإغاثة الإنسانية بشدة في قدرة الإنزال الجوي على إيصال ما يكفي من الغذاء لمعالجة أزمة الجوع المتفاقمة التي يواجهها أكثر من مليوني نسمة في غزة. ويطالبون إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من القوافل البرية.
لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيد الفكرة، وتعهد بالعمل مع الأردن لاستئناف عمليات الإنزال الجوي.
وقال مكتب ستارمر إنه في مكالمة مع نظيريه الفرنسي والألماني "حدد رئيس الوزراء كيف ستمضي المملكة المتحدة أيضًا في تنفيذ خطط العمل مع شركاء مثل الأردن لإسقاط المساعدات جواً وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية".
وقالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستستأنف عمليات الإنزال الجوي "فورا".
وقال وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في منشور على موقع X: "لقد وصل الوضع الإنساني في غزة إلى مستوى حرج وغير مسبوق. وسيتم استئناف عمليات الإنزال الجوي مرة أخرى على الفور".
الإمارات تستأنف على الفور إسقاط المساعدات الجوية على غزة، بحسب وزير الخارجية. إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات على غزة اعتبارًا من الجمعة. إسرائيل تسقط مساعدات إنسانية جواً على غزة.