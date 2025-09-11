شائعة مضللة على وسائل التواصل تتهم متقاعداً كندياً بإطلاق النار على "كيرك"

وكرر برنامج الذكاء الاصطناعي «غروك»، الذي أنشأته شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، هذه الأكذوبة في بعض ردوده على المستخدمين، حيث كتب في إحدى المرات أن «المشتبه به، مايكل مالينسون، تم القبض عليه في مكان الحادث». ويستمد «غروك» بعضاً من معلوماته من منشورات على منصة «إكس». (منشورات أخرى لـ«غروك» قالت إن الصلة غير مؤكدة أو تم نفيها).