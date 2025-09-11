شائعة مضللة على وسائل التواصل تتهم متقاعداً كندياً بإطلاق النار على "كيرك"

تلقى مايكل مالينسون اتصالاً مرتبكاً من ابنته بعد وقت قصير من إطلاق النار على تشارلي كيرك، المؤثر اليميني، في ولاية يوتا يوم الأربعاء.
قالت له إن صورته كانت تنتشر على الإنترنت، وأنه قد تم التعريف به – زوراً – على أنه مطلق النار.
في مقابلة هاتفية يوم الأربعاء، قال مالينسون إنه مصرفي متقاعد يبلغ من العمر 77 عاماً ويعيش في تورونتو. لكن آلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت أنه ديمقراطي مسجل من ولاية يوتا هو من أطلق النار على كيرك وقتله. ويبدو أن الخلط حدث بسبب تشابهه مع رجل تم توقيفه لفترة قصيرة من قبل الشرطة بعد إطلاق النار.
وقال في المقابلة يوم الأربعاء: «أنا مصدوم من ذلك. من المدهش كم يمكن أن يحدث الأمر بسرعة، وكيف يمكن أن ينتشر اسم وصورة شخص بهذه السرعة».
في خضم الفوضى عقب الأخبار العاجلة، يميل الناس للبحث بشكل يائس عن معلومات جديدة. ويمكن أن يؤدي هذا أحياناً إلى استنتاجات خاطئة. كما يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تضيف عنصراً آخر من الفوضى، إذ تنتشر الادعاءات غير المؤكدة على نطاق واسع وسريع قبل التحقق منها بالكامل.
في حالة مالينسون، بدا أن الشائعة نشأت من حساب على منصة «إكس» يسمى «فوكس 11 رينو»، رغم أنه لا علاقة له بمحطة «فوكس» التابعة في ولاية نيفادا. بل هو حساب مزيف، يبدو أنه أنشئ فقط لزيادة عدد المشاهدات – والإيرادات الإعلانية – لموقعه الوهمي. وحتى أواخر العام الماضي، كان الحساب يستخدم اسماً آخر ولا ينشر سوى باللغة الإسبانية. (الحساب حذف لاحقاً منشوراته المتعلقة بحادث إطلاق النار).
وقال متحدث باسم مجموعة «سينكلير برودكاست» المالكة لمحطة فوكس في نيفادا، إن الحساب «ينتحل صفة القناة»، وأنهم يحاولون إغلاقه.
والمعروف أن مثل هذه المواقع تستغل ما يُسمى «فجوات المعلومات» بنشر مزاعم عن تطورات الأخبار العاجلة في محاولة للظهور في أعلى نتائج البحث. وعندما يبحث أحدهم عن مزيد من المعلومات وينقر على الموقع، يحصل مالكو الموقع على بضع سنتات من خلال مشاهدات الإعلانات التي يتم توليدها.
قام مستخدمون آخرون على «إكس» بتكرار الادعاء بشأن مالينسون بسرعة، مستندين خطأً إلى «فوكس» كمصدر لهم. بعض المستخدمين ردوا على المنشور الأصلي واصفين مالينسون بأنه «متطرف يساري» أو «شر خالص». وقد حصد أحد المنشورات على منصة «إكس»، والذي زعم أن مالينسون هو مطلق النار وأنه ديمقراطي مسجل، ما يقارب 3 ملايين مشاهدة.
وسرعان ما بدأ مالينسون يتلقى رسائل مباشرة على فيسبوك تنعته بـ«المتوحش» وغيرها من الأوصاف.
وكرر برنامج الذكاء الاصطناعي «غروك»، الذي أنشأته شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، هذه الأكذوبة في بعض ردوده على المستخدمين، حيث كتب في إحدى المرات أن «المشتبه به، مايكل مالينسون، تم القبض عليه في مكان الحادث». ويستمد «غروك» بعضاً من معلوماته من منشورات على منصة «إكس». (منشورات أخرى لـ«غروك» قالت إن الصلة غير مؤكدة أو تم نفيها).
ولم ترد منصة «إكس» على طلب للتعليق.
وقال مالينسون إنه أبلغ الشرطة المحلية بالواقعة وحاول محو وجوده بالكامل من وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن القرار كان صعباً، لأنه يعمل كمدافع عن المرضى المصابين بشكل نادر ومؤلم من التهاب المفاصل، ويستخدم وسائل التواصل للتواصل مع أشخاص حول العالم.
وأضاف أنه قد يفكر في مقاضاة الأشخاص أو المواقع التي نشرت هذه الأكذوبة إذا استمرت المحنة.
وقال مالينسون: «أتوقع، بحكم أن دورة الأخبار تتحرك بسرعة، أن الأمر سيتلاشى قريباً. لكن هناك دائماً احتمال أن بعض الحمقى في مكان ما سيعثرون على هذه المعلومات بعد بضعة أشهر ويبدؤون بإثارة الضجيج حولها».