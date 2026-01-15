سيكس فلاجز مدينة القدية 2026: الرياض تفتتح عهدًا جديدًا من الإثارة العالمية

في عام 2026، ترفع الرياض مستوى التشويق إلى أقصى حدوده مع "سيكس فلاجز القديية سيتي"، أول متنزه ترفيهي لـ "سيكس فلاج" في آسيا. وهي لا تصل بهدوء؛ إذ يبرز "رحلة الصقر" (Falcons Flight) كعرض رئيسي، وهو أفعوانية (قطار ملاهي) تحطم الأرقام القياسية باعتبارها الأطول والأسرع والأكثر امتداداً في العالم، لتعيد تعريف معنى الصراخ من أجل المتعة.