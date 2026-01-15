سيكس فلاجز مدينة القدية 2026: الرياض تفتتح عهدًا جديدًا من الإثارة العالمية

في عام 2026، ترفع الرياض مستوى التشويق إلى أقصى حدوده مع "سيكس فلاجز القديية سيتي"، أول متنزه ترفيهي لـ "سيكس فلاج" في آسيا. وهي لا تصل بهدوء؛ إذ يبرز "رحلة الصقر" (Falcons Flight) كعرض رئيسي، وهو أفعوانية (قطار ملاهي) تحطم الأرقام القياسية باعتبارها الأطول والأسرع والأكثر امتداداً في العالم، لتعيد تعريف معنى الصراخ من أجل المتعة.
تقع سيكس فلاجز الجديدة في ضواحي الرياض، وهي جزء من مشروع القدية الترفيهي الذي تأسس لأول مرة في عام 2018، وبدأت أعمال البناء فيه في العام التالي. صُممت الحديقة المترامية الأطراف على مساحة 79 فداناً لتكون ملعباً لجميع الأعمار، حيث تضم 28 معلم جذب موزعة على ست مناطق ذات طابع خاص.
تُسمى المناطق الست ذات الطابع الخاص: ستيم تاون، توايلايت جاردنز، ديسكفري سبرينغز، مدينة الإثارة، وادي الثروة، والمعرض الكبير، وتعكس كل منطقة جزءًا مهمًا من التراث العربي.
من الألعاب المثيرة التي ترفع الأدرينالين لعشاق المغامرة إلى المغامرات المناسبة للعائلات، تهدف مدينة الأعلام الستة بالقدية إلى تقديم تجربة مدينة ملاهي عالمية المستوى للزوار.
افتتحت الحديقة للجمهور في 31 ديسمبر 2025، بخمس ألعاب حطمت الأرقام القياسية وستجعل حتى أشجع القلوب تتعرق. إليك المزيد عن كل لعبة:
هذه اللعبة ليست لضعاف القلوب. "رحلة الصقر" هي أطول وأطول وأسرع أفعوانية في العالم — وهي رحلة تشويق عالية السرعة مليئة بلحظات الارتفاع الشاهق وقوى الجاذبية المكثفة. صُممت لتكون المعلم البارز في "سيكس فلاج مدينة القدية"، وهي تعد بتجربة أدرينالين على نطاق ملحمي.
ارتفاع اللعبة: 195 مترًا، أي ما يعادل مبنى من 60 طابقًا
السرعة: 250 كيلومترًا في الساعة، بسرعة سيارة فورمولا 1
طول المسار: 4,325 مترًا، أي ما يعادل حوالي خمسة أبراج خليفة
يجب أن يتراوح طولك بين 130 و 196 سم لركوب هذه اللعبة. لا يحتاج الأطفال إلى مرافق بالغ.
ألقِ نظرة جريئة على الأعماق في "الراتلر الحديدي" — وهي أفعوانية مائلة سريعة وبرية تتربص في نهاية شارع "جير". إنها أفعوانية فولاذية مائلة تعد الأطول من نوعها في العالم.
ارتفاع اللعبة: 63.4 متر، أطول من قوس النصر في باريس
السرعة: 118 كم/ساعة، تضاهي سرعة قطار سريع
لعبة مثيرة تحلق إلى ارتفاعات شاهقة وقوى تسارع دورانية.
ارتفاع اللعبة: 53 متر، ما يعادل مبنى من 18 طابقًا
استعد لانطلاق نحو السماء يتبعه سقوط حر يحبس الأنفاس في "برج سيروكو". مدعوماً برياح "سيروكو" الأسطورية التي هبت عبر الأرض لقرون، يمد هذا البرج الشاهق "مدينة التشويق" بإثارة خالصة تسرع النبض. (هذه اللعبة لم تفتح بعد).
ارتفاع اللعبة: 145 متر، أطول من الهرم الأكبر بالجيزة
سبيتفاير هي أفعوانية ذات إطلاق ثلاثي محطمة للأرقام القياسية، تفتح قمرة القيادة للطيارين الاستعراضيين الذين لا يهابون شيئاً. الزوار مدعوون لتولي أدوات التحكم، والانطلاق عبر عمليات إطلاق عالية السرعة ومناورات جريئة للفوز بتمثال "الصقر الذهبي" المنشود. يتطلب التحدي النهائي أعصاباً فولاذية، مما يدفع الطيارين لأداء أكثر الحركات الاستعراضية إثارة في اندفاع من السرعة والمهارة والحماس في أعالي السماء.
ارتفاع اللعبة: 73 متر، بارتفاع مبنى من 23 طابقًا
السرعة: 127 كم/ساعة، مماثل لركوب قارب عالي السرعة فوق الماء
أدرينا لاين: مغامرة مستقبلية ومثيرة فوق مدينة الإثارة على الأفعوانية المعلقة عالية السرعة
دوارة العرب: يركب الضيوف الخيول والجمال الراقصة على أنغام لحن عربي.
إلى الأعماق: انطلق في رحلة إلى الكهوف الغامضة في هذه التجربة التفاعلية والمظلمة، التي تتميز بإضاءة خافتة وعناصر تفاعلية.
أكواتوبيا: اغوص في عالم من المرح المائي مع هذه المنطقة المائية الترفيهية. هذه المنطقة لم تفتح بعد.
أميرة البحيرة: لعبة مائية تفاعلية في حدائق الشفق، ترسم مسارًا عبر البركة على متن ورقة شجر عملاقة، بينما تطلق تيارات الماء على الضفادع التفاعلية وتتجنب الرشاشات من الزهور الغريبة التي تطلق الماء والمخلوقات المرحة.
الرش الكبير: ميزة سد كبيرة تتحكم في تدفق المياه إلى الأرض. خض تجربة مثيرة من سقوط عالٍ ومبهج في المياه أدناه.
سكاي ووتش: ارتفع فوق الوادي في خيمة طائرة، وشاهد المناظر الطبيعية لمدينة سيكس فلاجز القدية. من رحلة الصقور التي تنزلق نحو جانب الجبل إلى لعبة آيرون راتلر المثيرة التي تقدم سقوطًا مشوقًا، تحيط بهم الإثارة.
ساعات عمل المنتزه الترفيهي:
الشتاء:
الأحد إلى الأربعاء: 4 مساءً - 12 صباحًا
الخميس إلى السبت: 4 مساءً - 12 صباحًا
في الصيف، سيبقى المنتزه مفتوحًا حتى الساعة 1 صباحًا من الخميس إلى السبت.
كم تكلفة التذاكر؟
تبدأ أسعار التذاكر من 325 ريال سعودي للبالغين لزيارة ليوم واحد. تمنحك وصولاً غير محدود إلى جميع الألعاب والمعالم السياحية. تبدأ باقة المرح العائلي من 1,200 ريال سعودي، وهي عبارة عن حزمة من خمس تذاكر للاستخدام في نفس اليوم.