سياحة الخليج وتحدي الأجواء: صدمة مؤقتة في طريق التعافي الشامل

كما ارتفع عدد القادمين من الزوار الدوليين إلى 72.2 مليون زائر في عام 2024، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة بنسبة تزيد عن 51%، مما رفع حصة دول مجلس التعاون الخليجي من السياحة العالمية إلى 5.2%. وقد تعزز هذا النمو من خلال توسيع الربط الجوي، وسياسات التأشيرات الليبرالية، والاستثمارات السياحية واسعة النطاق، وتنوع التجارب السياحية في المنطقة.