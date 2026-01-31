سونيترا باوار أول نائبة لرئيس وزراء ماهاراشترا في الهند

من جانبه، أرسل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أطيب تمنياته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال في منشور له على منصة "X": "أطيب التمنيات لسونيترا باوار جي وهي تبدأ مهام عملها كنائبة لرئيس وزراء ماهاراشترا، وهي أول امرأة تضطلع بهذه المسؤولية. كلي ثقة بأنها ستعمل بلا كلل من أجل رفاهية شعب الولاية وتحقيق رؤية الراحل أجيتدادا باوار".