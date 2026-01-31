سونيترا باوار أول نائبة لرئيس وزراء ماهاراشترا في الهند

أدت سونيترا باوار، زعيمة حزب المؤتمر الوطني (NCP)، اليمين الدستورية يوم السبت بصفتها نائبة لرئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، خلفاً لزوجها أجيت باوار الذي توفي في حادث تحطم طائرة مأساوي في 28 يناير.
وقد أشرف حاكم ولاية ماهاراشترا، أشاريا ديففرات، على مراسم أداء اليمين للمسؤولة البالغة من العمر 62 عاماً في "لوك بهافان" بمبمباي، وذلك بحضور رئيس وزراء الولاية ديفيندرا فادنافيس ونائب رئيس الوزراء إيكناث شيندي.
وقد تقدمت لشغل هذا المنصب الذي أصبح شاغراً بعد وفاة أجيت باوار في حادث تحطم طائرة في 28 يناير في باراماتي. وبهذا، تصبح سونيترا باوار أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا.
كما حضر المناسبة كل من وزير ولاية ماهاراشترا تشاندراشيخار باوانكولي، ورئيس حزب المؤتمر الوطني في الولاية سونيل تاتكاري، والرئيس التنفيذي للحزب برافول باتيل، والوزير تشاغان بوجبال.
من جانبه، أرسل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أطيب تمنياته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال في منشور له على منصة "X": "أطيب التمنيات لسونيترا باوار جي وهي تبدأ مهام عملها كنائبة لرئيس وزراء ماهاراشترا، وهي أول امرأة تضطلع بهذه المسؤولية. كلي ثقة بأنها ستعمل بلا كلل من أجل رفاهية شعب الولاية وتحقيق رؤية الراحل أجيتدادا باوار".
وقد أُسندت إلى سونيترا حقائب مصلحة الضرائب بالولاية، والرياضة ورعاية الشباب، وتنمية الأقليات والأوقاف. أما حقيبتا التخطيط والمالية، اللتان كانتا مخصصتين للراحل أجيت باوار، فيتولاهما الآن رئيس الوزراء ديفيندرا فادنافيس.
[مع مدخلات وكالة الأنباء الهندية (ANI)]