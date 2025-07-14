سوق الأسهم السعودي يفتح أبوابه لمواطني ومقيمي الخليج

أعلنت هيئة سوق المال السعودية أنه أصبح بإمكان المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الاستثمار مباشرة في سوق الأسهم الرئيسية في المملكة.
يهدف التحديث التنظيمي إلى تعزيز جاذبية سوق رأس المال السعودية للمستثمرين الإقليميين والدوليين. ووفقًا لهيئة السوق المالية، من المتوقع أن يعزز هذا الإجراء حماية المستثمرين، ويعزز ثقة السوق، ويجذب الاستثمار الأجنبي، ويزيد من سيولته، مما يُسهم في نهاية المطاف في نمو الاقتصاد المحلي.
بموجب اللوائح المُعدّلة، أصبح بإمكان مُقيمي دول مجلس التعاون الخليجي التداول مباشرةً في السوق الرئيسية (تداول). في السابق، كان وصولهم مُقتصرًا على سوق الدين، والسوق الموازية (نمو)، وصناديق الاستثمار، وسوق المشتقات. وكانت مشاركتهم في السوق الرئيسية مُقتصرة على اتفاقيات المبادلة عبر مؤسسات سوق رأس المال، حيث كانت تُتخذ قرارات الاستثمار نيابةً عنهم.
وتسمح التعديلات أيضاً للمستثمرين الأجانب الأفراد الذين كانوا يقيمون سابقاً في المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالاحتفاظ بحساباتهم الاستثمارية ومواصلة التداول في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية - حتى بعد مغادرة المنطقة - شريطة أن يكونوا قد فتحوا حساباً استثمارياً أثناء إقامتهم في المملكة.
تستضيف المملكة العربية السعودية أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج. في النصف الأول من عام 2025، سجلت قيمة تداولات بلغت 183.5 مليار دولار أمريكي. بالمقارنة، سجلت أبوظبي 48.9 مليار دولار أمريكي، والكويت 41.1 مليار دولار أمريكي، ودبي 22.8 مليار دولار أمريكي، وقطر 14.6 مليار دولار أمريكي، ومسقط 2.4 مليار دولار أمريكي، والبحرين 1.24 مليار دولار أمريكي.