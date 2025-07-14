سوق الأسهم السعودي يفتح أبوابه لمواطني ومقيمي الخليج

بموجب اللوائح المُعدّلة، أصبح بإمكان مُقيمي دول مجلس التعاون الخليجي التداول مباشرةً في السوق الرئيسية (تداول). في السابق، كان وصولهم مُقتصرًا على سوق الدين، والسوق الموازية (نمو)، وصناديق الاستثمار، وسوق المشتقات. وكانت مشاركتهم في السوق الرئيسية مُقتصرة على اتفاقيات المبادلة عبر مؤسسات سوق رأس المال، حيث كانت تُتخذ قرارات الاستثمار نيابةً عنهم.