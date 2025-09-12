سوشيلا كاركي أول امرأة تتولى رئاسة وزراء نيبال

أصبحت سوشيلا كاركي، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء نيبال. وقد أكد المستشار الإعلامي للرئيس النيبالي تعيين القاضية السابقة، البالغة من العمر 73 عاماً.
كاركي، التي شغلت منصب أول رئيسة للمحكمة العليا في تاريخ نيبال، ستتولى رئاسة حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد بعد أن دفعت الاحتجاجات المناهضة للفساد بالبلاد إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
قال المستشار الإعلامي للرئاسة كيران بوكهاريل في بيان: "سيعيّن الرئيس رام تشاندرا باوديل الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، سوشيلا كاركي، رئيسة للوزراء". وأضاف: "من المقرر أن تؤدي كاركي اليمين الدستورية رئيسة للوزراء عند الساعة التاسعة مساءً (15:15 بتوقيت غرينيتش)".
وجاء تعيين كاركي يوم الجمعة بعد أيام من أعمال العنف التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 51 شخصاً، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة يوم الثلاثاء.
