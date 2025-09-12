سوشيلا كاركي أول امرأة تتولى رئاسة وزراء نيبال

وجاء تعيين كاركي يوم الجمعة بعد أيام من أعمال العنف التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 51 شخصاً، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة يوم الثلاثاء.