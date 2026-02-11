سلطنة عُمان تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان المبارك فلكياً

وأضافت اللجنة أنه تماشياً مع المبدأ المعمول به وهو عدم قبول البلاغات التي تتعارض مع الواقع الملموس واليقين العلمي عندما تؤكد الحقائق الفلكية استحالة الرؤية، فإنها تعلن أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون هو المتمم لشهر شعبان الهجري، وأن يوم الخميس 19 فبراير 2026 سيكون غرة شهر رمضان المبارك.