سلطنة عُمان تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان المبارك فلكياً

أعلن عُمان عن تاريخ بدء شهر رمضان المبارك باستخدام البيانات العلمية، ويأتي ذلك قبل أيام من استطلاع رؤية هلال الشهر الفضيل والمقرر إجراؤه في العديد من بقاع العالم يوم الثلاثاء 17 فبراير بعد صلاة المغرب.
وسوف يغرب القمر يوم الثلاثاء، الموافق 29 شعبان 1447هـ، قبل غروب الشمس أو معها في جميع محافظات سلطنة عُمان، مما يجعل رؤية الهلال في هذا اليوم مستحيلة فلكياً، وفقاً لما أفادت به اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة في الدولة الخليجية.
وأضافت اللجنة أنه تماشياً مع المبدأ المعمول به وهو عدم قبول البلاغات التي تتعارض مع الواقع الملموس واليقين العلمي عندما تؤكد الحقائق الفلكية استحالة الرؤية، فإنها تعلن أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون هو المتمم لشهر شعبان الهجري، وأن يوم الخميس 19 فبراير 2026 سيكون غرة شهر رمضان المبارك.
في الإمارات العربية المتحدة، أصدرت أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك (SAASST) بجامعة الشارقة توقعات دقيقة لرؤية هلال رمضان هذا العام. وأكد فريق الأكاديمية أن رصد الهلال يوم 17 فبراير لن يكون ممكناً حتى باستخدام التلسكوبات المتطورة - ليس فقط في الشارقة والإمارات، بل في معظم أنحاء العالم الإسلامي، مما يعني أن رمضان سيبدأ في 19 فبراير.