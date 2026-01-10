سلسلة مطاعم في قطر تعلّق التعامل بالنقود بعد تعرضها لسرقة داخلية كبرى

أعلنت سلسلة مطاعم شهيرة في قطر مؤخراً عن تعليق جميع المدفوعات النقدية، وأعلنت أنها لن تقبل سوى المعاملات عبر البطاقات البنكية، وذلك في أعقاب عملية سرقة داخلية كبرى.
وقالت سلسلة "بوري وكرك"، التي تمتلك ثمانية فروع في جميع أنحاء الدولة الخليجية، بما في ذلك نادي قطر الرياضي والوكرة، إن عدداً من الموظفين تورطوا في عملية السرقة، مما أدى إلى "خسائر مالية جسيمة" وصفتها الشركة بأنها أكبر نكسة تعرضت لها في عام 2025. ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن المبلغ الدقيق الذي تم الاستيلاء عليه.
ووصفاً للسرقة بأنها "أكبر حادثة سرقة داخلية" لعام 2025، لجأت الشركة إلى حسابها على إنستغرام لتوضيح أن قرار تعليق جميع المدفوعات النقدية هو قرار مؤقت وسيتم تطبيقه في جميع الفروع.
وقالت الإدارة إن عملية السرقة تمت من خلال المعاملات النقدية، مضيفة أن الإجراء المؤقت يهدف إلى "حماية أصول الشركة، وتعزيز الشفافية، وضمان نزاهة العمليات المالية". كما جددت الشركة ثقتها في موظفيها الحاليين واعتزازها بالتزامهم وتعاونهم المستمر.
تكتسب المدفوعات الرقمية شعبية واسعة بين الشباب في منطقة الخليج، الذين يعتبرونها أكثر أماناً وملاءمة. ويعود هذا التوجه إلى السرعة والأمان والبنية التحتية المتنامية التي تجعل المعاملات اللاتلامسية أسهل وأكثر تفضيلاً.