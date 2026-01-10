سلسلة مطاعم في قطر تعلّق التعامل بالنقود بعد تعرضها لسرقة داخلية كبرى

وقالت سلسلة "بوري وكرك"، التي تمتلك ثمانية فروع في جميع أنحاء الدولة الخليجية، بما في ذلك نادي قطر الرياضي والوكرة، إن عدداً من الموظفين تورطوا في عملية السرقة، مما أدى إلى "خسائر مالية جسيمة" وصفتها الشركة بأنها أكبر نكسة تعرضت لها في عام 2025. ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن المبلغ الدقيق الذي تم الاستيلاء عليه.