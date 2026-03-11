سقوط طائرتين مسيرتين بالقرب من مطار دبي الدولي وإصابة 4 أشخاص

يُذكر أنه في يوم السبت الماضي، عُلقت العمليات في مطار دبي - الذي يعد الأكثر ازدحاماً في العالم للمسافرين الدوليين - لفترة وجيزة قبل أن تستأنف خدماتها سريعاً. وأكدت سلطات دبي حينها أنها تعاملت مع حادث بسيط نتج عن سقوط شظايا بعد عملية اعتراض ناجحة، نافيةً التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وقوع حادث داخل المطار، ومؤكدةً عدم تسجيل أي إصابات في ذلك الوقت.