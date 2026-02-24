سقوط "إل مينشو": رحيل زعيم تحدى الدولة المكسيكية لعقد من الزمان

لأكثر من عقد من الزمان، قاد نيميسيو روبين أوسيغيرا سرفانتس، المعروف باسم 'إل مينشو،' إحدى أقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم، محولاً كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) من فصيل منشق إلى قوة مهيمنة في عالم الجريمة السفلي في المكسيك.
انتهى هذا الفصل في 22 فبراير. أصيب خلال عملية عسكرية في ولاية خاليسكو، وتوفي متأثراً بجروح ناجمة عن طلقات نارية أثناء نقله جواً إلى مكسيكو سيتي، ليختتم مسيرة مهنية اتسمت بالتوسع الوحشي وسنوات من التهرب من القبض عليه.
كانت التداعيات عنيفة وسريعة. أحرق مسلحو كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) المركبات، وأغلقوا الطرق السريعة، واشتبكوا مع قوات الأمن في عدة ولايات. أفادت السلطات بمقتل ما لا يقل عن 25 من أفراد الحرس الوطني مع انتشار العنف في أجزاء من خاليسكو والمناطق المجاورة.
المسار الذي أدى إلى تلك اللحظة بدأ بعيداً عن مناطق الصراع التي سيطر عليها لاحقاً.
ولد في 17 يوليو 1966، في قرية نارانجو دي تشيلا الريفية في ميتشواكان، ونشأ أوسيغيرا في عائلة زراعية. في شبابه، انتقل إلى كاليفورنيا، حيث وجد عملاً ولكنه سرعان ما تورط في تهريب المخدرات. تبع ذلك اعتقالات بتهمة توزيع الهيروين، وأدت إدانة عام 1994 إلى قضاء ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي قبل ترحيله إلى المكسيك في سن الثلاثين.
لم يعيقه هذا النكسة. بعد عودته إلى منطقته الأم، عمل لفترة وجيزة كضابط شرطة محلي، وهي فترة ساهمت لاحقاً في سمعته بفهم تكتيكات إنفاذ القانون. سرعان ما ترك القوة واتجه بالكامل إلى الجريمة المنظمة.
بدأ صعود أوسيغيرا’s داخل كارتل ميلينيو، وهي منظمة مقرها ميتشواكان مرتبطة بشبكات تهريب أوسع. عزز زواجه من روزاليندا غونزاليس فالنسيا، التي كان إخوتها يتمتعون بنفوذ داخل المجموعة، موقفه ووسع تحالفاته. اشتهر بالانضباط والقسوة، وتدرج في الرتب. بحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الانقسامات الداخلية تمزق منظمة ميلينيو.
في حوالي 2009-2010، شارك في تأسيس ما أصبح يُعرف بكارتل خاليسكو الجيل الجديد أو CJNG، وقدمه كمجموعة منشقة تشكلت لتحدي المنافسين مثل الزيتا. عززت المنظمة سيطرتها بسرعة على الأراضي في غرب المكسيك.
تحت قيادته، تطور كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) ليصبح أحد أقوى وأكثر الكارتلات عدوانية في البلاد’s. وقد ضمنت سيطرتها على موانئ المحيط الهادئ الرئيسية، مما يضمن الوصول إلى المواد الكيميائية الأولية من الصين المستخدمة في تصنيع المخدرات الاصطناعية. أصبحت المجموعة موردًا رئيسيًا للكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
وصفت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) بأنها تعمل في عشرات البلدان مع آلاف الأعضاء والشركاء، وتلعب دورًا رئيسيًا في تدفق المخدرات الاصطناعية إلى الولايات المتحدة. وقد رافق صعودها العنف. في عام 2015، أسقط مقاتلو CJNG مروحية عسكرية مكسيكية وقتلوا 15 ضابط شرطة في هجمات منفصلة في خاليسكو. في عام 2020، شن مسلحون هجومًا جريئًا على قائد شرطة مكسيكو سيتي’s. أدت حروب العصابات التي خاضتها المجموعة’s مع المنافسين مثل فصائل سينالوا وسانتا روزا دي ليما إلى عمليات قتل جماعي واختطاف وتهريب مهاجرين. كما توسعت بسرعة من خلال التجنيد العدواني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية وترهيب الخصوم.
على عكس بعض قادة الكارتلات الذين سعوا للشهرة، حافظ أوسيغيرا على ملف شخصي عام منخفض. لم تنتشر سوى عدد قليل من صوره الحديثة، وقالت السلطات إنه كان يتنقل بشكل متكرر بين المواقع النائية لتجنب الكشف.
أدت تقارير عن مشاكل مزمنة في الكلى إلى ادعاءات بأنه اعتمد على ترتيبات طبية خاصة بدلاً من المستشفيات العامة.
وقالت السلطات أيضًا إنه سعى إلى تنمية الدعم المحلي من خلال توزيع النقود والإمدادات الأساسية في بعض المجتمعات الريفية، حتى مع اعتماد المنظمة على العنف في أماكن أخرى.
عززت الروابط العائلية منظمته لكنها عرضتها أيضًا للضغط. واجهت زوجته اعتقالات متكررة بتهم غسيل الأموال المرتبطة بأعمال الكارتل المزعومة. تم القبض على ابنه، روبن أوسيغيرا غونزاليس، المعروف باسم 'إل مينشيتو' والذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه خليفة محتمل، في عام 2015 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2020 قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة النارية. كما تم تسليم ابنته، جيسيكا جوانا أوسيغيرا غونزاليس، بتهم ذات صلة.
قلصت القضايا القانونية دائرته المقربة، حتى مع قول السلطات إنه ظل يحمي عائلته بشدة وسعى لحمايتهم من الملاحقة القضائية.
يمثل وفاة إل مينشو’ الضربة الأكبر للجريمة المنظمة المكسيكية منذ إعادة القبض على خواكين 'إل تشابو' جوزمان. ومع عدم وجود خليفة واضح وأفراد عائلة رئيسيين إما مسجونين في الولايات المتحدة أو يواجهون أحكامًا طويلة، يحذر المحللون من احتمال حدوث تفتت. قد تتنافس الفصائل المتنافسة على السيطرة، وقد تحاول عصابات أخرى الاستيلاء على الأراضي، وقد يتصاعد العنف في المناطق المتنازع عليها بالفعل.