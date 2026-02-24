سقوط "إل مينشو": رحيل زعيم تحدى الدولة المكسيكية لعقد من الزمان

لأكثر من عقد من الزمان، قاد نيميسيو روبين أوسيغيرا سرفانتس، المعروف باسم 'إل مينشو،' إحدى أقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم، محولاً كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) من فصيل منشق إلى قوة مهيمنة في عالم الجريمة السفلي في المكسيك.

انتهى هذا الفصل في 22 فبراير. أصيب خلال عملية عسكرية في ولاية خاليسكو، وتوفي متأثراً بجروح ناجمة عن طلقات نارية أثناء نقله جواً إلى مكسيكو سيتي، ليختتم مسيرة مهنية اتسمت بالتوسع الوحشي وسنوات من التهرب من القبض عليه.

كانت التداعيات عنيفة وسريعة. أحرق مسلحو كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) المركبات، وأغلقوا الطرق السريعة، واشتبكوا مع قوات الأمن في عدة ولايات. أفادت السلطات بمقتل ما لا يقل عن 25 من أفراد الحرس الوطني مع انتشار العنف في أجزاء من خاليسكو والمناطق المجاورة.

المسار الذي أدى إلى تلك اللحظة بدأ بعيداً عن مناطق الصراع التي سيطر عليها لاحقاً.

من كان ‘إل مينشو’؟

ولد في 17 يوليو 1966، في قرية نارانجو دي تشيلا الريفية في ميتشواكان، ونشأ أوسيغيرا في عائلة زراعية. في شبابه، انتقل إلى كاليفورنيا، حيث وجد عملاً ولكنه سرعان ما تورط في تهريب المخدرات. تبع ذلك اعتقالات بتهمة توزيع الهيروين، وأدت إدانة عام 1994 إلى قضاء ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي قبل ترحيله إلى المكسيك في سن الثلاثين.

لم يعيقه هذا النكسة. بعد عودته إلى منطقته الأم، عمل لفترة وجيزة كضابط شرطة محلي، وهي فترة ساهمت لاحقاً في سمعته بفهم تكتيكات إنفاذ القانون. سرعان ما ترك القوة واتجه بالكامل إلى الجريمة المنظمة.