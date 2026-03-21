سفارة الإمارات في مسقط تُصدر تحذيراً عاجلاً لمواطنيها إثر منخفض جوي

حثت سفارة دولة الإمارات في مسقط مواطنيها المتواجدين في سلطنة عمان على ضرورة توخي الحيطة والحذر، نظراً للأمطار الغزيرة والرياح القوية المتوقعة إثر منخفض جوي يضرب معظم أنحاء السلطنة.
وأكدت السفارة في تنبيهها على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
للتواصل في حالات الطوارئ: أهابت السفارة بالمواطنين التواصل عبر الأرقام التالية: 0097180024 أو 0097180044444، كما دعتهم للتسجيل في خدمة "تواجدي".
في سياق متصل، نُصح سكان دولة الإمارات بتوخي الحذر عند الخروج خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الفطر، حيث توقعت تقارير الأرصاد الجوية هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة. وشهدت البلاد صباح السبت زخات مطرية مصحوبة برياح قوية وبرق ورعد، مما أدى لتجمع المياه في بعض المناطق.