عالم

سفارة الإمارات في فيتنام تدعو المواطنين إلى توخي الحذر مع اقتراب العاصفة ويفا

ذكرت السلطات المختصة في الفلبين أن العاصفة الاستوائية الشديدة حافظت على قوتها أثناء ابتعادها عن اليابسة الفلبينية.
سفارة الإمارات في فيتنام تدعو المواطنين إلى توخي الحذر مع اقتراب العاصفة ويفا
تاريخ النشر

دعت بعثة الإمارات في فيتنام المواطنين المتواجدين حالياً في الدولة الآسيوية إلى توخي الحذر وسط توقعات تشير إلى اقتراب عاصفة.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن هذا التنبيه يأتي بسبب "التوقعات التي تشير إلى أن العاصفة ويفا ستدخل المناطق الشمالية الغربية من البلاد".

كما شددت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات. كما يجب على المواطنين في فيتنام الاتصال على الرقم 0097180044444 أو على الرقم 0097180024 في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة "تواجدي".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قالت الإدارة الفلبينية للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية إن العاصفة الاستوائية الشديدة وييفا (كريسينج سابقًا) حافظت على قوتها يوم السبت أثناء ابتعادها عن اليابسة الفلبينية.

بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 100 كيلومتر في الساعة قرب مركزه، وهبات رياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترًا في الساعة. وأضاف باغاسا أن الإعصار كان يتحرك غربًا-شمال غربًا بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة.

الإمارات تدعو مواطنيها في أيرلندا إلى توخي الحذر أثناء العاصفة إيوين الإمارات تدعو مواطنيها إلى توخي الحذر بسبب عدم استقرار الطقس في نيوزيلندا الإمارات تدعو مواطنيها في هيوستن إلى "توخي الحذر" مع انخفاض حاد في درجات الحرارة

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com