سفارة الإمارات في فيتنام تدعو المواطنين إلى توخي الحذر مع اقتراب العاصفة ويفا

دعت بعثة الإمارات في فيتنام المواطنين المتواجدين حالياً في الدولة الآسيوية إلى توخي الحذر وسط توقعات تشير إلى اقتراب عاصفة.
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن هذا التنبيه يأتي بسبب "التوقعات التي تشير إلى أن العاصفة ويفا ستدخل المناطق الشمالية الغربية من البلاد".
كما شددت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات. كما يجب على المواطنين في فيتنام الاتصال على الرقم 0097180044444 أو على الرقم 0097180024 في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة "تواجدي".
قالت الإدارة الفلبينية للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية إن العاصفة الاستوائية الشديدة وييفا (كريسينج سابقًا) حافظت على قوتها يوم السبت أثناء ابتعادها عن اليابسة الفلبينية.
بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 100 كيلومتر في الساعة قرب مركزه، وهبات رياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترًا في الساعة. وأضاف باغاسا أن الإعصار كان يتحرك غربًا-شمال غربًا بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة.