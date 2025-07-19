سفارة الإمارات في فيتنام تدعو المواطنين إلى توخي الحذر مع اقتراب العاصفة ويفا

كما شددت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات. كما يجب على المواطنين في فيتنام الاتصال على الرقم 0097180044444 أو على الرقم 0097180024 في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة "تواجدي".