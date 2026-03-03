سريلانكا تحث رعاياها في الشرق الأوسط على اليقظة ومتابعة تعليمات السفارات

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
نصحت وزارة الخارجية السريلانكية وبعثاتها في الإمارات مواطنيها في البلاد وفي الشرق الأوسط بشدة بتوخي الحذر في ضوء التصعيدات المستمرة في المنطقة وممارسة يقظة مشددة.
قالت حكومة سريلانكا إنها تراقب عن كثب الوضع الأمني المتطور، وأن “مليون مواطن سريلانكي يعيشون ويعملون في المنطقة يظلون الأولوية القصوى للحكومة،” حسبما جاء في بيان.
حثت بعثات الدولة الآسيوية في الإمارات حوالي 300 ألف سريلانكي يعيشون هناك على تجنب السفر غير الضروري، واتباع الإرشادات الرسمية، والحفاظ على التواصل المنتظم مع أفراد العائلة.
“الإمارات دولة آمنة، ومع ذلك، يُنصح المقيمون بشدة بتوخي الحذر ومتابعة التحديثات الأمنية الرسمية عن كثب في ضوء الوضع الراهن،” جاء في البيان.
نصحت الوزارة بمراقبة وسائل الإعلام الموثوقة والإعلانات الرسمية لكل دولة مضيفة. وقد أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات قائمة بالمصادر الرسمية من مختلف الوزارات والمكاتب الإعلامية لكل إمارة من الإمارات السبع، بما في ذلك المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ووزارة الخارجية، ووكالة أنباء الإمارات، وغيرها الكثير.
وحثت على تجنب السفر غير الضروري والتجمعات العامة الكبيرة، ونصحت المواطنين بإبقاء هواتفهم المحمولة مشحونة في جميع الأوقات، وكذلك حمل وثائق هويتهم الصالحة.
وقالت الوزارة أيضاً بضرورة البقاء على اتصال وثيق مع أقرب بعثة دبلوماسية سريلانكية، والتي قامت جميعها بتفعيل خطوط ساخنة للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم المساعدة عند الضرورة.
بعض أرقام الخطوط الساخنة التي يمكن للسريلانكيين في الإمارات الاتصال بها هي:
- +971 54 379 3558
- +971 56 888 5353
- +971 52 122 9963
بالنسبة للسريلانكيين في الوطن الذين يرغبون في الاستفسار عن أحبائهم في الخارج بالشرق الأوسط، تم إنشاء أرقام طوارئ خاصة تعمل على مدار 24 ساعة:
قسم الشؤون القنصلية، وزارة الخارجية: +94742595546
مكتب سريلانكا للتوظيف الخارجي (SLBFE): +94719802822
“يرجى تجنب السفر غير الضروري، واتباع الإرشادات الرسمية، والحفاظ على التواصل المنتظم مع أفراد عائلتكم. ابقوا آمنين. ابقوا متيقظين،” حسبما ذكر.