سرقة مجوهرات بملايين الروبيات خلال جنازة أجيت باوار في الهند

يُذكر أن باوار هو ابن شقيق السياسي القوي في ماهاراشترا، شاراد باوار، لكنهما انفصلا قبل بضع سنوات عندما انشق أجيت عن الحزب وشكل تنظيمه الخاص وتحالف مع حزب بهاراتيا جاناتا. ومع ذلك، كان الاثنان في طور تسوية خلافاتهما عندما وقعت المأساة.