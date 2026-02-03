سرقة مجوهرات بملايين الروبيات خلال جنازة أجيت باوار في الهند

تعرضت مجوهرات قديمة تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين روبية (122,000 درهم) للسرقة من قبل لصوص استهدفوا مئات الآلاف من المشيعين الذين احتشدوا في "باراماتي" لتشييع جنازة نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا الراحل، أجيت باوار.
ووفقاً لشرطة ريف بونا، وقعت عمليات السرقة في 29 يناير، عندما تجمع المشيعون من جميع أنحاء ولاية ماهاراشترا في البلدة، حيث كانت تُجرى مراسم الدفن الأخيرة في ساحة مترامية الأطراف.
وعلى الرغم من وجود نحو 8,000 شرطي في الموقع لمراقبة الوضع، إلا أن عصابة مكونة من أكثر من ستة لصوص تمكنت من سرقة سلاسل ذهبية ومجوهرات أخرى وحتى مبالغ نقدية من المشيعين.
وقد ألقى الحشد القبض على بعض اللصوص المشتبه بهم واعتدوا عليهم بالضرب قبل تسليمهم إلى الشرطة، فيما احتُجز نحو ستة من المشتبه بهم.
لقي باوار مصرعه مع أفراد أمنه وطاقم الطائرة عندما تحطمت طائرة من طراز "ليرجيت 45" كان يستقلها من مومباي أثناء هبوطها اضطرارياً في مطار باراماتي.
يُذكر أن باوار هو ابن شقيق السياسي القوي في ماهاراشترا، شاراد باوار، لكنهما انفصلا قبل بضع سنوات عندما انشق أجيت عن الحزب وشكل تنظيمه الخاص وتحالف مع حزب بهاراتيا جاناتا. ومع ذلك، كان الاثنان في طور تسوية خلافاتهما عندما وقعت المأساة.