سرقة سوار ذهبي فرعوني عمره 3 آلاف عام من المتحف المصري

ألقت السلطات المصرية القبض على عدة أشخاص بعد سرقة سوار ذهبي أثري عمره 3,000 عام من المتحف المصري في القاهرة. ويُعتقد أن القطعة الأثرية تعود إلى الفرعون أمنموب من الأسرة الحادية والعشرين، وقد فُقدت من معمل الترميم داخل المتحف.