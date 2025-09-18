سرقة سوار ذهبي فرعوني عمره 3 آلاف عام من المتحف المصري

ألقت السلطات المصرية القبض على عدة أشخاص بعد سرقة سوار ذهبي أثري عمره 3,000 عام من المتحف المصري في القاهرة. ويُعتقد أن القطعة الأثرية تعود إلى الفرعون أمنموب من الأسرة الحادية والعشرين، وقد فُقدت من معمل الترميم داخل المتحف.
تم الإبلاغ عن اختفاء السوار في 13 يونيو من قبل موظف في المتحف وأخصائية ترميم. وكشفت التحقيقات أن أخصائية ترميم بالمتحف هي التي سرقت السوار في 9 يونيو أثناء فترة عملها، مستغلة ثغرات في الأمن.
بعد ذلك، تواصلت المتهمة مع صاحب محل فضة في السيدة زينب بالقاهرة، والذي باع السوار إلى صاحب ورشة ذهب مقابل 180,000 جنيه مصري. وقام الأخير ببيعه لعامل صهر ذهب بمبلغ 194,000 جنيه مصري، حيث جرى صهره مع قطع أخرى لإعادة تشكيلها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم القبض على جميع الأشخاص المتورطين. وقد اعترفوا بالجريمة أثناء التحقيق، وصودرت الأموال الناتجة عن بيع السوار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وكان السوار المسروق مميزاً بتصميمه واحتوائه على كرة نادرة من حجر اللازورد، وكان من المقرر أن يخضع للترميم تمهيداً لعرضه في المعارض.
وزارة السياحة والآثار أحالت القضية إلى النيابة العامة وشكلت لجنة خاصة لجرد المقتنيات في معمل الترميم. كما وُزعت صور السوار في مطارات مصرية ونقاط حدود خشية تهريبه إلى الخارج.