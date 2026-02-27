سحب وقائي لمنتجات من حليب "دانون" من أسواق السعودية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تحذيرًا بشأن العديد من منتجات حليب الأطفال من نوتريشيا-دانون، وتحديداً علامتي أبتاميل وبيبيلاك التجاريتين.

يأتي هذا التحذير بعد إشعار طوعي من الشركة وسحب وقائي لدفعات معينة بسبب احتمال تلوثها بمادة السيريولايد، وهي سموم تنتجها بكتيريا العصوية الشمعية (Bacillus cereus) والتي قد تشكل مخاطر صحية على الرضع.

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هذا الإجراء يأتي ضمن سحب وقائي طوعي وبعد تقييم دقيق للمخاطر المحتملة.

وأشارت إلى أن التعرض للسيريولايد قد يسبب أعراضًا خلال 30 دقيقة إلى ست ساعات بعد الاستهلاك، بما في ذلك الغثيان والقيء المتكرر وآلام البطن. وعادة ما تكون هذه الآثار قصيرة الأمد، وتستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة.

أكدت السلطات عدم الإبلاغ عن أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات في المملكة حتى الآن.

يُحث المستهلكون بشدة على عدم استخدام المنتجات المسحوبة والتخلص منها فورًا.

صرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنها اتخذت الإجراءات اللازمة ونسقت مع الشركة لسحب المنتجات المعنية من السوق وتراقب عملية السحب بنشاط.

قدمت الهيئة جدولاً يسرد المنتجات المحددة وأرقام الدفعات، وهو متاح للجمهور للرجوع إليه ولزيادة الوعي.