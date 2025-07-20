سحب منتج شوكولاتة دبي من الأسواق الأميركية بسبب مخاوف من تلوثها بـ"السالمونيلا"

سحبت شركة أمريكية متخصصة في تجارة التجزئة دفعةً من شوكولاتة دبي بسبب مخاوف من تلوثها بالسالمونيلا. ونشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) هذا الإعلان، مُحدِّثةً مستوى الخطر من الفئة الأولى، وهو أعلى مستوى لديها.

وسحبت شركة "وورلد ماركت" منتج "إميك سبريد بكريمة الفستق والكاكاو مع الكاداييف" لاحتمال تلوثه بالسالمونيلا، وفقًا للإعلان المنشور على موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وقد وُزّعت هذه المنتجات في الفترة من 11 يونيو إلى 9 يوليو 2025.

وبدأت عملية سحب منتجات إيميك لأول مرة في 14 يوليو. وبعد ثلاثة أيام، قامت إدارة الغذاء والدواء بتحديثها إلى تصنيف من الدرجة الأولى، حسبما ذكرت مجلة نيوزويك.

السالمونيلا كائن حي يمكن أن يسبب عدوى خطيرة، وأحيانًا مميتة، لدى الأطفال الصغار، والضعفاء أو كبار السن، وغيرهم ممن يعانون من ضعف في جهاز المناعة. غالبًا ما يعاني الأشخاص الأصحاء المصابون بالسالمونيلا من الحمى والإسهال (الذي قد يكون دمويًا) والغثيان والقيء وآلام البطن، وفقًا للبيان.

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وأضافت أنه "في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي الإصابة بالسالمونيلا إلى دخول الكائن الحي إلى مجرى الدم وتسبب أمراضا أكثر خطورة مثل التهابات الشرايين (أي تمدد الأوعية الدموية المصابة) والتهاب الشغاف والتهاب المفاصل".

وبدأت الشركة عملية السحب بعد فحص عينات من المنتج من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وجاءت نتائج فحصها إيجابية لبكتيريا السالمونيلا. مع ذلك، لم تُسجل أي حالات مرضية حتى الآن.

اكتسبت "شوكولاتة دبي"، وهي لوح شوكولاتة يحتوي على حشوة الفستق والكنافة، شعبية كبيرة بعد انتشارها على تيك توك في عام 2024. تم إنشاء لوح الشوكولاتة الأصلي بواسطة Fix Dessert Chocolatier في دبي، ولكن تم إجراء تغييرات عليه من قبل العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك Emek Gıda، التي تأثر منتجها بالاستدعاء الحالي.

FIX Dessert Chocolatier، وهي علامة تجارية للحلويات مقرها دبي أسستها سارة حمودة، جاءت بفكرة لوح الكنافة بالفستق. تم تعيين الشيف نويل كاتيس، وهو متخصص في الحلوى الفلبينية، من قبل FIX للمساعدة في تطوير شوكولاتة كنافة الفستق التي أصبحت الآن منتشرة على نطاق واسع.

وفي الشهر الماضي، قالت هيئة معايير الغذاء البريطانية إن بعض أنواع الشوكولاتة على طراز دبي التي تباع في سوق التجزئة بالمملكة المتحدة قد لا تفي بمعايير البلاد وقد تحتوي على إضافات أو عوامل تلوين محظورة.