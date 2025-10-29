سحب منتج استنشاق تايلاندي شهير بعد فشله في اختبارات التلوث الميكروبي

في قرار لافت، سحبت شركة تايلاندية شهيرة لإنتاج الاستنشاقات العشبية دفعة من منتجها بعد أن أعلنت إدارة الغذاء والدواء في تايلاند، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، أن المنتج فشل في تلبية المعايير المطلوبة لفحص التلوث الميكروبي.
ذكرت إدارة الغذاء والدواء، في بيان من ثلاث صفحات، أن الدفعة رقم "000332" من منتج "الاستنشاق العشبي التركيبة 2" فشلت في اجتياز معايير التلوث الميكروبي.
قالت الهيئة إنها أرسلت عينات إلى إدارة العلوم الطبية لتحليلها، وأظهرت النتائج أن المنتج لم يتمكن من تحقيق معايير التلوث الميكروبي، حيث تجاوز الحدود المسموح بها في عدد الميكروبات الهوائية الكلي، وعدد الخمائر والعفن الكلي، واحتوى على بكتيريا من نوع Clostridium spp.
وأضافت إدارة الغذاء والدواء التايلاندية أن المنتج تم تصنيفه كـ"منتج عشبي غير مطابق للمعايير" وفقاً لقانون المنتجات العشبية التايلاندي B.E. 2562 (2019)، المادة 60(2).
من جانبها، أصدرت شركة هونغ ثاي بياناً سريعاً أكدت فيه أن "سلامة العملاء هي أولويتها القصوى"، مشيرة في الوقت ذاته إلى علمها بالمشكلة.
وقالت شركة هونغ تاي هيربال في بيان على فيسبوك: "إن الشركة تعترف بالكامل وتقبل نتائج التفتيش التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء بكل احترام".
وأضافت الشركة: "نعتذر بصدق لشركائنا عن أي إزعاج، ولعملائنا الكرام عن أي قلق تسبب به هذا الأمر. نحن نقدر عالياً تفهمكم وثقتكم ودعمكم المستمر".
وأوضحت الهيئة أنه بموجب المادة 58(2) من قانون المنتجات العشبية التايلاندي B.E. 2562 (2019)، فإن "أي شخص يصنع منتجات عشبية غير مطابقة للمعايير يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، و/أو بغرامة لا تتجاوز 200,000 بات، وفقاً للمادة 103".
وأضافت أن أي شخص يبيع منتجات عشبية غير مطابقة للمعايير "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 50,000 بات، أو بكلتا العقوبتين، وفقاً للمادة 104".