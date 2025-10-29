سحب منتج استنشاق تايلاندي شهير بعد فشله في اختبارات التلوث الميكروبي

قالت الهيئة إنها أرسلت عينات إلى إدارة العلوم الطبية لتحليلها، وأظهرت النتائج أن المنتج لم يتمكن من تحقيق معايير التلوث الميكروبي، حيث تجاوز الحدود المسموح بها في عدد الميكروبات الهوائية الكلي، وعدد الخمائر والعفن الكلي، واحتوى على بكتيريا من نوع Clostridium spp.﻿