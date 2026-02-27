سحب دفعات محددة من حليب "أبتاميل" و"بيبيلاك" في الكويت

أعلنت الكويت يوم الجمعة أنها تقوم بسحب المزيد من دفعات حليب الأطفال التي تنتجها شركة "دانون نوتريشيا" (Danone Nutricia)، للاشتباه في احتمال تلوثها بمادة تسمى "سيريوليد"
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إعلان مماثل صدر في المملكة العربية السعودية، حيث أصدرت تحذيراً بشأن العديد من منتجات حليب الأطفال من شركة "نوتريشيا-دانون"، وتحديداً علامتي "أبتاميل" و"بيبيلاك".
قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت إن قرارها استند إلى تقارير متابعة من خلال نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF)، وأن الشركة تقوم بسحب وقائي طوعي.
ويأتي هذا الإجراء كتدبير احترازي لحماية صحة وسلامة المستهلكين. وقد تحركت الهيئة بسرعة لاحتواء المشكلة، حيث أوقفت توزيع وتداول جميع الدفعات المتأثرة، وتنسق مع الجهات ذات الصلة لسحب المنتج من الأسواق. وقد تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك في جميع أنحاء الكويت.
يُنصح المستهلكون بالتحقق من رقم التشغيلة المطبوع على عبوة المنتج والتوقف عن استخدامه فوراً إذا كان الرقم يطابق أيًا من الأرقام المدرجة. كما يُحث المستهلكون على متابعة التحديثات والتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.