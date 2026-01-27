الكويت تسحب حليب الرضع "أبتاميل" و"إنفاستار" بسبب مخاوف من مادة سامة

سحبت السلطات في الكويت منتجاً من حليب الرضع المصنع في أيرلندا بسبب وجود مادة كيميائية سامة تسمى "سيريوليد"، وذلك عقب تقرير تلقته من النظام الأوروبي للإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF).
قامت شركة فرنسية تدعى "فيتاغيرمين" مؤخراً بتوسيع نطاق عملية سحب حليب الأطفال بسبب مخاوف من التلوث، مما أثر على أربع شركات مصنعة حتى الآن. وتشمل الشركات المتأثرة بعمليات السحب الاحترازي لمسحوق حليب الرضع، بسبب مخاوف من احتمالية تلوثه بسموم "سيريوليد"، ثلاثاً من أكبر مجموعات الألبان في العالم، وهي "نستله" و"دانون" وشركة "لاكثاليس" المملوكة للقطاع الخاص.
وقد أبلغوا المستهلكين بالمنتجات المتأثرة حتى يتمكنوا من التحقق من أرقام التشغيلة/الدفعة وبلد منشأ المنتج. تحقق من مواصفاته في الصورة التالية:
إذا كانت أرقام الدفعة مطابقة لتلك المدرجة في السحب، يُنصح المستهلكون بما يلي:
التوقف عن استخدام المنتج فوراً.
الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.
يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في الكويت لضمان السلامة العامة، بما في ذلك مراقبة عملية السحب من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالتنسيق مع الموردين والموزعين، والتعليق الفوري لتداول المنتجات التي تحمل أرقام الدفعة/اللوت المسحوبة.
جاء في إشعار صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت: "تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لضمان صحة وسلامة المستهلكين."
تمت مشاركة إشعار آخر من قبل السلطات الكويتية بخصوص منتج تم سحبه من السوق، تم تصنيعه بواسطة الشركة الفرنسية لاكتاليس نوتريشن سانتيه تحت العلامة التجارية إنفاستار، على الرغم من أنهم أوضحوا أنها لم تدخل الدولة الخليجية ولم يتم اكتشافها في السوق المحلي.
وكان السحب الوقائي الطوعي لعدد من منتجات حليب الأطفال من لاكتاليس' إنفاستار بسبب احتمال وجود مادة السيريوليد في أحد المكونات الخام المستخدمة في عملية التصنيع.
على الرغم من القول بأن الكويت خالية من الدفعة المسحوبة، فقد تم حث المستهلكين على التحقق من الأرقام الموجودة على المنتجات التي يستخدمونها. ألقِ نظرة على مواصفات المنتجات المتأثرة:
في حال مطابقة أي من الأرقام التالية، يُحث المستهلكون على التوقف عن استخدام حليب الأطفال فوراً.
"تواصل الهيئة العامة للغذاء والتغذية متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين في دولة الكويت."
تسلط عمليات السحب الضوء على كيفية انتشار مكون واحد معرض للخطر عبر قطاع تغذية الرضع المنظم بإحكام، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل المنظمين ويسبب تقلبات سريعة في السوق.
في وقت سابق من هذا الشهر، استدعت هيئة الرقابة الغذائية الكويتية دفعات معينة من منتج حليب الأطفال S26 AR Gold بسبب احتمال التلوث أيضاً.
(مع مدخلات من رويترز)