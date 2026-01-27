الكويت تسحب حليب الرضع "أبتاميل" و"إنفاستار" بسبب مخاوف من مادة سامة

تمت مشاركة إشعار آخر من قبل السلطات الكويتية بخصوص منتج تم سحبه من السوق، تم تصنيعه بواسطة الشركة الفرنسية لاكتاليس نوتريشن سانتيه تحت العلامة التجارية إنفاستار، على الرغم من أنهم أوضحوا أنها لم تدخل الدولة الخليجية ولم يتم اكتشافها في السوق المحلي.