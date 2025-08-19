زيلينسكي في البيت الأبيض: ترامب يعد باتفاق سلام ثلاثي بعد لقاء بوتين

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الاثنين لإجراء محادثات حول اتفاق سلام محتمل مع روسيا.

"نحن نحبهم"، هكذا قال ترامب للصحفيين عندما سئل عن رسالته للشعب الأوكراني بعد مصافحته لزيلينسكي.

كما أشاد ترامب بسترة زيلينسكي السوداء، بعد أن تعرض الأخير لانتقادات لعدم ارتدائه بدلة خلال زيارة شهيرة في فبراير انتهت بمشادة كلامية.

الصحفي الذي علّق على عدم ارتداء زيلينسكي بدلة في فبراير أشاد به أيضًا، فرد الرئيس الأوكراني مازحًا: "لقد غيّرتُ أنا بدلتي؛ أما أنت فلا تزال ترتدي نفس البدلة."

نهاية الحرب

وفي حديثه عن الصراع الأوكراني-الروسي، قال ترامب إن الحرب ستنتهي، على الرغم من أنه "لا يعرف متى." وعند سؤاله عن إمكانية وقف إطلاق النار، قال ترامب إنه لا يرغب في ذلك على الرغم من أنه أحب فكرته.

قال ترامب: "الشيء الجيد الوحيد في وقف إطلاق النار هو أن القتال يتوقف فورًا، على عكس ما يحدث بعد أسبوعين"، مضيفًا أن وقف إطلاق النار قد يمثل ميزة استراتيجية لأحد البلدين لإعادة التجمع.

وأضاف أنه بدلًا من الدعوة لوقف إطلاق النار، يمكن إبرام اتفاق سلام بينما لا يزال القتال مستمرًا.

وعند سؤاله عن الضمان الذي يحتاجه زيلينسكي من الولايات المتحدة، أجاب بـ "كل شيء." وقال إن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة، والاستخبارات، والتدريب، وكل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها من أوروبا، والولايات المتحدة، و"الدول الكبيرة".

لقاءات واتفاقات

أضاف ترامب أن لقاءه مع الرئيس الأوكراني سيعقبه اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا، وأنه قد يكون هناك اتفاق ثلاثي.

وقال: "إذا لم يكن هناك اتفاق ثلاثي، فإن القتال سيستمر."

يسعى ترامب إلى إنهاء سريع لأعنف حرب في أوروبا منذ 80 عامًا، وتخشى كييف وحلفاؤها من أنه قد يسعى لفرض اتفاق بشروط روسيا بعد أن قام الرئيس يوم الجمعة في ألاسكا بمد السجادة الحمراء -حرفيًا- لبوتين، الذي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.