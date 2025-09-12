زوجة رئيس وزراء نيبال السابق بحالة حرجة بعد حريق منزله

وفي مقابلة مع "بي بي سي نيوز نيبالي" بتاريخ 11 سبتمبر، أوضح رئيس الوزراء السابق أن زوجته ما زالت على قيد الحياة لكنها في "حالة حرجة"، مشيرًا إلى أنها على جهاز التنفس الاصطناعي. كما روى تفاصيل الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم المشؤوم. وأضاف خانال أن الذين قاموا بإشعال النار في منزله تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 45 عامًا، وليسوا من فئة شباب "الجيل زد" الذين يقودون الاحتجاجات.