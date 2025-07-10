زلزال يضرب شمال الهند صباح اليوم

شعرت منطقة العاصمة الوطنية في الهند بهزات أرضية قوية صباح اليوم الخميس.

وقال المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل إن زلزالا بقوة 4.4 درجة ضرب مدينة جهجار بولاية هاريانا في الساعة 9.04 صباحا بالتوقيت الهندي.

أشارت تقارير سابقة إلى أن زلزالًا بقوة 4.1 درجة ضرب بلدة غوراوارا، القريبة من مدينة غوروغرام بولاية هاريانا، والواقعة في منطقة العاصمة الوطنية. ويُنتظر صدور المزيد من التفاصيل حول تأثير الزلزال.