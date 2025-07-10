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زلزال يضرب شمال الهند صباح اليوم

هزات ارضية بقوة 4.4 درجة تضرب مدينة جهجار بولاية هاريانا صباح اليوم الخميس
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صورة الملف المستخدمة لأغراض التوضيح

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شعرت منطقة العاصمة الوطنية في الهند بهزات أرضية قوية صباح اليوم الخميس.

وقال المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل إن زلزالا بقوة 4.4 درجة ضرب مدينة جهجار بولاية هاريانا في الساعة 9.04 صباحا بالتوقيت الهندي.

أشارت تقارير سابقة إلى أن زلزالًا بقوة 4.1 درجة ضرب بلدة غوراوارا، القريبة من مدينة غوروغرام بولاية هاريانا، والواقعة في منطقة العاصمة الوطنية. ويُنتظر صدور المزيد من التفاصيل حول تأثير الزلزال.

بالأمس، 9 يوليو/تموز، هطلت أمطار غزيرة على دلهي، مما تسبب في غمر الطرق الرئيسية بالمياه. وكشفت التقارير أن ركاب ساعات الذروة وجدوا أنفسهم عالقين في زحام مروري صباح الخميس الباكر أيضًا.

وذكرت بعض التقارير أن ست رحلات على الأقل تم تحويلها الليلة الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية - بما في ذلك أربع رحلات إلى جايبور واثنتان إلى لكناو.

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