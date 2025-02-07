عالم
زلزال يضرب "جزر تونجا" بقوة 6.1 درجة
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إن الزلزال سجل في الساعة 2.27 مساء بتوقيت الإمارات.
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، "جزر تونجا"، حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إن الزلزال تم تسجيله في تمام الساعة 2.27 مساء بتوقيت الإمارات.
في هذه الأثناء، أعلنت اليونان حالة الطوارئ في جزيرة "سانتوريني" بعد سلسلة من الزلازل التي ضربت الجزيرة السياحية الشهيرة هذا الأسبوع، مما دفع أكثر من 10 آلاف من السكان والعاملين إلى الإخلاء.
منذ يوم الأحد، تم تسجيل مئات الهزات شبه المستمرة في البحر بين سانتوريني وجزيرة أمورجوس، وكان أقواها بقوة 5.2 درجة مساء الأربعاء.
(بمدخلات من رويترز)