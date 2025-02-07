زلزال يضرب "جزر تونجا" بقوة 6.1 درجة

في هذه الأثناء، أعلنت اليونان حالة الطوارئ في جزيرة "سانتوريني" بعد سلسلة من الزلازل التي ضربت الجزيرة السياحية الشهيرة هذا الأسبوع، مما دفع أكثر من 10 آلاف من السكان والعاملين إلى الإخلاء.