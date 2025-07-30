زلزال بقوة 8 درجات يضرب قبالة سواحل روسيا ويطلق تحذيرات من تسونامي

ضربت أمواج تسونامي أجزاء من الشرق الأقصى الروسي واليابان يوم الأربعاء، بعد زلزال ضخم بلغت قوته 8.8 درجة، مع تحذيرات في جميع أنحاء المحيط الهادئ من أمواج قد تتجاوز ثلاثة أمتار (10 أقدام) في بعض الأماكن.1

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية أن تسونامي ضرب مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وأغرقها، حيث تم إجلاء سكانها البالغ عددهم حوالي 2000 شخص.

أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مباني في المدينة غارقة في مياه البحر.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن عدة أشخاص أصيبوا في روسيا جراء الزلزال، لكن أياً منهم لم يكن إصابته خطيرة.

إجلاء في اليابان وتصنيف أقوى زلزال منذ عقود

أظهرت لقطات حية على التلفزيون الياباني أشخاصاً يُخلون المناطق بالسيارات أو سيراً على الأقدام إلى مناطق مرتفعة، بما في ذلك جزيرة هوكايدو الشمالية، حيث لوحظت أول موجة بارتفاع 30 سنتيمتراً (قدم واحد).

كان زلزال الأربعاء هو الأقوى منذ عام 1952 في منطقة كامتشاتكا الروسية، حسبما أفادت الخدمة الجيوفيزيائية لأكاديمية العلوم الروسية.2

ويقع مركز الزلزال تقريباً في نفس منطقة الزلزال الهائل الذي بلغت قوته 9.0 درجة في ذلك العام، والذي أسفر عن تسونامي مدمر امتد عبر المحيط الهادئ، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وارتفعت التحذيرات بعد ست هزات ارتدادية، بما في ذلك واحدة بقوة 6.9 درجة وأخرى بقوة 6.3 درجة.

غيرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) إلى تغطية خاصة، حيث كان المذيعون يطلبون من الناس على الساحل "إخلاء المنطقة فوراً".3

وظهرت على شاشتها رسائل "تسونامي! إخلاء!".

تحذير متزايد وتأثير على المناطق الساحلية

أفادت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية المتضررة في شمال شرق اليابان - التي دُمرت بسبب زلزال وتسونامي هائل في عام 2011 - أنه تم إجلاء العاملين فيها.

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في البداية من أن الأمواج ستصل إلى ارتفاع متر واحد، ولكن تم تحديث هذا التحذير لاحقاً إلى ثلاثة أمتار، وهو ما يمثل خطورة أكبر بكثير.

شمل هذا التحذير جميع السواحل الشمالية والشرقية لليابان وصولاً إلى واكاياما، جنوب أوساكا، بالإضافة إلى الجزر الصغيرة النائية.

وخارج تلك المناطق، وكذلك في خليج طوكيو وخليج أوساكا، كان من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى متر واحد، وأن تضرب بين الساعة 10:00 صباحاً و 11:30 صباحاً (0100-0230 بتوقيت غرينتش).

تحذيرات تسونامي دولية واسعة النطاق

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) في البداية إن الهزة بلغت قوتها 8.0 درجة لكنها رفعت القراءة لاحقاً إلى 8.8 درجة.

وقالت مراكز تحذير تسونامي الأمريكية إن أمواجاً تجاوزت ثلاثة أمتار فوق مستوى المد والجزر محتملة على بعض سواحل الإكوادور، الجزر الشمالية الغربية في هاواي، وروسيا.4

وأشارت إلى أن أمواجاً يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار محتملة على بعض سواحل تشيلي، كوستاريكا، بولينيزيا الفرنسية، غوام، هاواي، اليابان، وغيرها من الجزر والمجموعات الجزرية في المحيط الهادئ.

أما الأمواج التي يصل ارتفاعها إلى متر واحد، فكانت محتملة في أماكن أخرى، بما في ذلك أستراليا، كولومبيا، المكسيك، نيوزيلندا، تونغا، وتايوان.

ووصف المركز الظروف المحتملة بأنها "خطيرة".

وأطلقت الولايات المتحدة المزيد من الإنذارات بمستويات مختلفة على طول الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، من ألاسكا وصولاً إلى كامل ساحل كاليفورنيا.

تم إرسال تنبيهات تسونامي إلى الهواتف المحمولة في كاليفورنيا، وفقاً لمراسلي وكالة فرانس برس المحليين.

نصائح للسكان والجهات الرسمية

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية على منصة X قائلة: "ستضرب أمواج التسونامي بشكل متكرر. لا تدخلوا البحر أو تقتربوا من الساحل حتى يتم رفع التحذير".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي عاجل: "يجب على السكان في المناطق التي صدرت فيها تحذيرات الإخلاء فوراً إلى أماكن آمنة مثل المناطق المرتفعة أو مباني الإخلاء".

تم تعليق بعض خطوط القطارات في اليابان بسبب التنبيه، بما في ذلك الخطوط التي تخدم الساحل حول تشيبا، يوكوهاما، فوجيساوا، وعلى طول ساحل إيزو.

وحثت الفلبين السكان الذين يعيشون على طول الساحل الشرقي على الانتقال إلى الداخل، متوقعة أن تصل أمواج التسونامي إلى ارتفاع متر واحد بين الساعة 1:20 ظهراً و 2:40 ظهراً (0520-0640 بتوقيت غرينتش).

وقالت هيئة رصد الزلازل في تحذير: "يُنصح الناس أيضاً بالبقاء بعيداً عن الشاطئ وعدم الذهاب إلى الساحل... حتى إلغاء التحذير".

كما نصح التحذير الصيادين الموجودين في البحر بالبقاء في المياه العميقة بعيداً عن الشاطئ حتى زوال التهديد.