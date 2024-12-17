زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جزر "فانواتو" وتحذير من "تسونامي"

إن أغلب جزر فانواتو من أصل بركاني، وهي أعلى نسبيا من معظم دول جزر المحيط الهادئ الأخرى. ومثلها كمثل الدول الجزرية الصغيرة النامية الأخرى، فإن فانواتو تعاني من ضعف حاد في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية والصدمات العالمية، وقدرة محدودة على التكيف أو التعافي، وفقا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.