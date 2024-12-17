زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جزر "فانواتو" وتحذير من "تسونامي"
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر جزر "فانواتو" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وقعت الهزة الأرضية في الساعة 5.47 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وذكر المركز الوطني للزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات عند خط عرض 17.68 جنوبا وخط طول 168.03 شرقا.
وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نوافذ ملتوية وأعمدة خرسانية منهارة في مبنى يضم سفارات أجنبية في العاصمة.
وفي أعقاب الزلزال، أصدر نظام التحذير من التسونامي في الولايات المتحدة تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.
ومع ذلك، قالت السلطات في نيوزيلندا وأستراليا المجاورتين إنه لا يوجد حاليا أي تهديد بحدوث تسونامي في بلديهما.
ويشير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، إلى أن جزر فانواتو الواقعة في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ معرضة للزلازل.
إن أغلب جزر فانواتو من أصل بركاني، وهي أعلى نسبيا من معظم دول جزر المحيط الهادئ الأخرى. ومثلها كمثل الدول الجزرية الصغيرة النامية الأخرى، فإن فانواتو تعاني من ضعف حاد في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية والصدمات العالمية، وقدرة محدودة على التكيف أو التعافي، وفقا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
لقد تم تصنيف فانواتو باستمرار باعتبارها الدولة الأكثر عرضة للخطر على مستوى العالم بموجب مؤشر المخاطر العالمية التابع للأمم المتحدة منذ إطلاق المؤشر في عام 2011.
مدخلات من ANI وReuters