زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب نيو إيرلاند في بابوا غينيا الجديدة
أعلنت محطات الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، يوم الجمعة، أن زلزالاً بقوة 6.7 درجة ضرب جزيرة "نيو إيرلاند" في بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي للبلاد. وأضافت أن الزلزال كان على عمق 51 كيلومتراً (31.6 ميلاً) ويبعد 123.2 كيلومتراً عن أقرب مدينة، وهي كوكوبو.
وقال المركز الوطني للكوارث في بابوا غينيا الجديدة إنه يقوم بتقييم الأضرار.
ولم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي عقب الزلزال.
وتعد الزلازل أمراً شائعاً في بابوا غينيا الجديدة، التي تقع على قمة "حلقة النار" الزلزالية، وهي قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.
وعلى الرغم من أنها نادراً ما تسبب أضراراً واسعة النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، فإنها قد تؤدي إلى انهيارات أرضية مدمرة.
كما سجلت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر في سواحل محافظة مسندم في تمام الساعة 03:28 فجراً بتوقيت الإمارات، وفقاً للشبكة الوطنية لرصد الزلازل، ولم يشعر بالهزة سكان الدولة ولم يكن لها أي تأثير.
في هذه الأثناء، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، صباح الأربعاء، مدينة إسلام آباد في باكستان وعدة مناطق في إقليم خيبر بختونخوا المجاور، بما في ذلك مدينة بيشاور، حسبما ذكرت قناة جيو نيوز.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن الزلزال شعر به سكان مناطق مهمند، وشابقادر، وأتوك، ومالاكاند، وسوات، وشانغلا، وبونير، وأبوت آباد.
لا يشعر سكان الإمارات بتلك الزلازل عادة، إلا أنه في بعض الحالات قد يشعرون بهزات أرضية من مناطق قريبة، على الرغم من أن الإمارات لا تقع في منطقة زلزالية رئيسية. يعود ذلك إلى قرب البلاد من سلسلة جبال زاغروس، التي تعد واحدة من أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً في العالم.