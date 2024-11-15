زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب نيو إيرلاند في بابوا غينيا الجديدة

أعلنت محطات الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، يوم الجمعة، أن زلزالاً بقوة 6.7 درجة ضرب جزيرة "نيو إيرلاند" في بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي للبلاد. وأضافت أن الزلزال كان على عمق 51 كيلومتراً (31.6 ميلاً) ويبعد 123.2 كيلومتراً عن أقرب مدينة، وهي كوكوبو.

وقال المركز الوطني للكوارث في بابوا غينيا الجديدة إنه يقوم بتقييم الأضرار.