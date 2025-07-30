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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب جزر فيجي

على الرغم من عدم وجود براكين نشطة في جزر فيجي، إلا أنها معرضة للزلازل لأنها تقع داخل "حلقة النار"
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب جزر فيجي
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سجلت محطات الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الثلاثاء (29 يوليو)، زلزالاً بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب جزر فيجي في تمام الساعة 10:53 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفي المقابل، سجل مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد) قوة الزلزال عند 6.3 درجة.

وكان مركز الزلزال على عمق 551.4 كيلومترا.

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على الرغم من عدم وجود براكين نشطة في جزر فيجي، إلا أنها معرضة للزلازل لأنها تقع داخل "حلقة النار"، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والبركاني المتكرر.

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