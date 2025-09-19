عالم
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
جاء بعد أقل من يوم من زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب نفس المنطقة.
أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر سجل في كامتشاتكا في روسيا، عند الساعة 6:55 مساءً بتوقيت الإمارات، الجمعة.
وضرب الزلزال بعد أقل من يوم من زلزال قوي ضرب منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، مما دفع إلى إصدار سلسلة من التحذيرات من حدوث تسونامي في المنطقة.
كما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل). وأضافت أن سلسلة من الهزات الارتدادية أعقبته، بلغت قوتها 5.8 درجة.
ورغم وصول الأمواج إلى الشاطئ، لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.