زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين بعد يوم من هزتين قويتين﻿

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر الفلبين، بحسب ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، يوم السبت.
ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 6:33 مساءً بتوقيت الإمارات، وعلى عمق بلغ 84.7 كيلومتر، وفقاً للبيانات التي شاركها المركز مرفقة بخريطة توضح موقع الهزة.
وجاء هذا الزلزال بعد يوم واحد فقط من وقوع زلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجات قبالة سواحل جنوب الفلبين يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، وأدى إلى صدور تحذيرات إقليمية من تسونامي تم رفعها لاحقاً.
وضرب هذا الزلزال بعد أحد عشر يوماً فقط من زلزال بلغت قوته 6.9 درجات تسبب في مقتل 74 شخصاً وتدمير أو إلحاق أضرار بنحو 72 ألف منزل في جزيرة سيبو الواقعة في وسط البلاد.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، ضرب زلزال آخر بلغت قوته 6.9 درجات منطقة مينداناو في الفلبين.