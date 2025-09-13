زلزال بقوة 5.5 درجة جنوب إيران بعمق 10 كم

سُجِّل زلزال آخر بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران في 5 أغسطس. وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات (6.21 ميل)، وشعر به السكان بشكل طفيف حتى في شمال البلاد. إلا أن الزلزال لم يُؤثِّر على الإمارات العربية المتحدة.