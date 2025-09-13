زلزال بقوة 5.5 درجة جنوب إيران بعمق 10 كم

سُجِّل زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران مساء السبت. ووقع الزلزال في الساعة 16:37 بتوقيت الإمارات، وفقًا لمحطات الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وقعت الهزات على عمق 10 كيلومترات، ولم يشعر بها السكان، ولم يكن لها أي تأثير على دولة الإمارات.
سُجِّل زلزال آخر بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران في 5 أغسطس. وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات (6.21 ميل)، وشعر به السكان بشكل طفيف حتى في شمال البلاد. إلا أن الزلزال لم يُؤثِّر على الإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت (13 سبتمبر)، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة قبالة ساحل كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن من المحتمل تشكل أمواج "خطيرة" على طول السواحل في نطاق 300 كيلومتر (186 ميلا) من مركز الزلزال.