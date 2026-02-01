زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب إيران صباح اليوم

على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة لا تقع في منطقة زلازل رئيسية، إلا أنه يمكن الشعور بهزات عرضية بسبب قربها من سلسلة جبال زاغروس، وهي إحدى أكثر المناطق الزلزالية نشاطًا في العالم’s. ومع تعرض الدول المجاورة مثل إيران والعراق وعمان للزلازل بشكل متكرر، يُشعر أحيانًا بهزات طفيفة في جميع أنحاء الإمارات.