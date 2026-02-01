زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب إيران صباح اليوم

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة جنوب إيران صباح الأحد، وفقًا للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للأرصاد (NCM).
ضرب الزلزال الساعة 9:11 صباحًا بتوقيت الإمارات على عمق 10 كيلومترات. وعلى الرغم من قربه، لم يكن هناك أي تأثير في الإمارات، حسبما أكد المركز الوطني للأرصاد.
قبل أسبوع واحد فقط، تعرضت البلاد لزلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة في المنطقة الجنوبية.
في غضون ذلك، في 3 يناير، تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.2 درجة جنوب مسندم. تقع مسندم جنوب مضيق هرمز وتديرها بشكل رئيسي سلطنة عمان كمحافظة مسندم، مع أجزاء معينة تديرها الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك رأس الخيمة وأجزاء من دبا.
في عام 2025، ضرب زلزال بقوة 2.9 درجة جنوب مسندم في 28 ديسمبر، وشعر به السكان في الإمارات بشكل طفيف، على الرغم من تأكيد السلطات أنه لم يتسبب في أي أضرار.
على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة لا تقع في منطقة زلازل رئيسية، إلا أنه يمكن الشعور بهزات عرضية بسبب قربها من سلسلة جبال زاغروس، وهي إحدى أكثر المناطق الزلزالية نشاطًا في العالم’s. ومع تعرض الدول المجاورة مثل إيران والعراق وعمان للزلازل بشكل متكرر، يُشعر أحيانًا بهزات طفيفة في جميع أنحاء الإمارات.