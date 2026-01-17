ريم الهاشمي عضواً في المجلس التنفيذي لغزة

أعلن البيت الأبيض عن تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG)، واصفاً إياها بأنها "خطوة حيوية إلى الأمام" في تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة" - وهي خارطة طريق مكونة من 20 نقطة لإرساء سلام دائم واستقرار وإعادة إعمار وازدهار في المنطقة.
وفي بيان صحفي، قال البيت الأبيض إنه جاري إنشاء "مجلس تنفيذي لغزة" لدعم مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة. وسيعمل المجلس على دعم الحوكمة الفعالة وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة.
وتضم قائمة أعضاء المجلس التنفيذي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، والذي سيعمل عضواً في المجلس وممثلاً سامياً لغزة.
وسيعمل ملادينوف كحلقة وصل ميدانية بين "مجلس السلام" واللجنة الوطنية لإدارة غزة. كما سيدعم إشراف المجلس على كافة جوانب الحكم في غزة وإعادة الإعمار والتنمية، مع ضمان التنسيق عبر الركائز المدنية والأمنية، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.
ويأتي تشكيل المجلس التنفيذي لغزة بالتزامن مع إنشاء "مجلس السلام" الذي سيتولى الإشراف على الإدارة المؤقتة لغزة، والتي تخضع لوقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر.
وتشمل الأسماء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر. ويشغل ترامب منصب رئيس المجلس، وفقاً للخطة التي كشف عنها بيته الأبيض في أكتوبر.