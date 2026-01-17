ريم الهاشمي عضواً في المجلس التنفيذي لغزة

أعلن البيت الأبيض عن تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG)، واصفاً إياها بأنها "خطوة حيوية إلى الأمام" في تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة" - وهي خارطة طريق مكونة من 20 نقطة لإرساء سلام دائم واستقرار وإعادة إعمار وازدهار في المنطقة.