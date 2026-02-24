رونالدو يرتدي بشتاً نادراً بـ 78 ألف درهم وصنعه 9 حرفيين

احتفالاً بفوز نادي النصر 4-0 على الحزم في دوري روشن السعودي يوم 21 فبراير، ارتدى نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو البشت السعودي التقليدي—في لفتة تزامنت مع يوم تأسيس المملكة، مما أعطى اللحظة معنى وطنياً أعمق.
البشوت هي عباءات رجالية تقليدية تُلبس على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية والخليج. يمكن أن تعتمد جودتها ونوعها على المواد المستخدمة في نسجها، بما في ذلك وبر الإبل والصوف. متجذرة في التراث الثقافي لـ's العربية، تُهدى بشكل متكرر للضيوف والوفود الزائرة وهي مصدر فخر وطني وأناقة رجالية.
يُطلق على البشت النادر الذي ارتداه نجم كرة القدم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاماً في نهاية مباراة السبت اسم الأحسائي “المعلّم”؛ وهو تصميم قديم يتجاوز سعره 80,000 ريال سعودي/78,346 درهم إماراتي (1 ريال سعودي = 0.97933333 درهم إماراتي)، وذلك بفضل تصميمه الفاخر وتطريزه الدقيق.
شاهد مقطعاً نشره النادي السعودي يظهر رونالدو وهو يرتدي البشت الأحسائي.
في مقابلة حديثة مع قناة العربية السعودية، كشف علي الغواص، وهو خياط ساهم في صنع الثوب الأبيض، عن مزيد من التفاصيل حول عملية إنتاج هذه القطع الفريدة من الملابس. وأوضح أن هذا النوع من البشوت يعتبر زياً رسمياً يرتديه كبار الشخصيات في المناسبات الوطنية.
استغرق نسج هذا البشت الأحسائي الخاص ما يقرب من 30 يوماً، وشارك في صنعه تسعة حرفيين، بمن فيهم والدة الغواص'، في عملية يدوية دقيقة تطلبت خبرة واسعة.
يتميز بشت “المعلم” بشكل خاص بين الأنواع والتصاميم الأخرى من البشوت السعودية بسبب زخارفه الرائعة على الصدر والأكتاف، والتي تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي والتطريز اليدوي باستخدام خيوط الذهب أو الفضة. وعادة ما يتم تفصيل بشت الأحساء من الأقمشة الفاخرة مثل الصوف الطبيعي أو الصوف الخفيف، مما يمنحه انسيابية وأناقة عند ارتدائه.
تساهم عدة عوامل أخرى في ندرة هذا البشت، بما في ذلك الحرفية التقليدية، حيث غالبًا ما يُصنع باستخدام تقنيات تطريز يدوية عالية المهارة متوارثة عبر الأجيال في منطقة الأحساء السعودية.
كما أنه يأتي بتوفر محدود حيث لا يتم إنتاجه تجاريًا على نطاق واسع. وعادة ما تُصنع القطع الأصلية من هذا التصميم من أقمشة عالية الجودة مثل الصوف الخفيف أو خلطات الحرير.
يحمل هذا البشت قيمة اجتماعية وثقافية تتجاوز كونه مجرد قطعة ملابس، حيث يُعتبر رمزًا للتراث العريق للأحساء وامتدادًا لتاريخ طويل مرتبط بظهور الملوك وكبار القادة خلال مراحل تأسيس الدولة السعودية.
لم يكن ظهور رونالدو بالبشت يوم السبت هو المرة الأولى التي يرتدي فيها الزي المحلي في المناسبات الوطنية السعودية. ففي احتفال البلاد بيوم التأسيس عام 2023، شوهد لاعب كرة القدم الماهر وهو يرتدي ثوبًا أبيض وبشتًا أسود فوقه، ممسكًا بسيف وهو يؤدي رقصة عربية.
رونالدو، الذي انضم إلى النصر في يناير 2023، لم يفز بعد بالدوري السعودي مع فريقه. وقد تبعه العديد من الأسماء الكبيرة إلى المملكة العربية السعودية، التي ستستضيف كأس العالم 2034.