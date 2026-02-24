رونالدو يرتدي بشتاً نادراً بـ 78 ألف درهم وصنعه 9 حرفيين

في مقابلة حديثة مع قناة العربية السعودية، كشف علي الغواص، وهو خياط ساهم في صنع الثوب الأبيض، عن مزيد من التفاصيل حول عملية إنتاج هذه القطع الفريدة من الملابس. وأوضح أن هذا النوع من البشوت يعتبر زياً رسمياً يرتديه كبار الشخصيات في المناسبات الوطنية.