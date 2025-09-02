رمز لقلق الأمهات: صورة أمريكية تركض وسط الفوضى لإنقاذ طفلها من إطلاق نار تثير التعاطف

في مينيابوليس، ركضت أم حافية القدمين نحو مدرسة طفلها. مع حذائها في كلتا يديها، انطلقت مسرعةً متجاوزةً صفارات الإنذار، والحواجز، والخوف الذي لم يكن لديها وقت لاستيعابه.
للوهلة الأولى، تُظهر الصورة امرأة تركض في شارع. ولكن لا يوجد شيء عادي في هذا المشهد. إنها حافية القدمين، تمسك حذاءها بكلتا يديها، تركض نحو الفوضى نفسها التي يهرب منها معظم الناس. كانت صفارات الإنذار تعوي، والمشهد يكتنفه الذعر — ومع ذلك، كان كل ما تفكر فيه هو طفلها.
يوم الأربعاء، اندلع إطلاق نار في كنيسة "بشارة" في جنوب مينيابوليس. قُتل طفلان وأصيب 17 شخصاً، 14 منهم من الأطفال. في أعقاب ذلك، خرج الأطفال الصغار بزيّهم المدرسي من المبنى، يمسكون بأيدي آبائهم وأصدقائهم.
ومع ذلك، فإن صورة الأم هي التي تبقى في الذاكرة. ظهرت الأم في الصورة وهي تدير ظهرها للكاميرا، ووجهها غير مرئي. وربما لهذا السبب تركت الصورة أثراً عميقاً في النفوس. لأنه على الرغم من وجهها المخفي وهويتها غير المعلنة، كل والد يرى نفسه فيها.
الصورة، التي التقطها ريتشارد تسونغ-تااتاري من صحيفة "مينيسوتا ستار تريبيون"، تم نشرها وإعادة نشرها، ومشاركتها عبر الإنترنت كرمز مؤثر لحزن أمة.
أم تركض نحو إطلاق النار، لا هرباً منه. نحو الفوضى، لا نحو الأمان. حذاؤها يتدلى من يديها لأن لا شيء — لا الخوف، ولا المنطق، ولا حتى سلامتها الخاصة — يهم أكثر من الوصول إلى طفلها.
بالنسبة للآباء، تلك الأم هي كل أم. الذعر في خطواتها. الصلاة التي ضغطتها على صدرها. الرجاء اليائس غير المنطوق على شفتيها: "يا رب، اجعل طفلي بخير".
أم مجهولة الوجه تركض حافية القدمين وسط الفوضى، تحمل معها العبء الذي لا يُحتمل من خوف كل والد، وعهد كل والد الذي لا ينكسر: "سوف آتي إليك دائماً".
كتبت أم على وسائل التواصل الاجتماعي، التي شاركت الصورة، تعليقاً مؤثراً، جسد بدقة الدمار والخوف الذي يشعر به العديد من الآباء في الوقت الحالي. هذا ما كتبته بالكامل:
"لا يوجد شيء أكثر قدسية من الرابط بين الأم وطفلها، حتى الموت لا يستطيع كسره. هذه الأم التي تركض حافية القدمين ليست رمزاً للخوف؛ إنها رمز لأقوى قوة عرفها العالم: الحب. كل أم في هذا البلد قد ركضت معها".
تصرف طالب يبلغ من العمر 10 سنوات كدرع بشري لحماية زميل له أصغر سناً. صلى طالب في الصف الثامن أثناء اختبائه تحت مقعد. طلبت طفلة خائفة تبلغ من العمر 11 عاماً من والدها إغلاق الأبواب وإسدال الستائر عندما وصلت إلى المنزل.
كانت هذه مجرد قصص قليلة عن الشجاعة والخوف ظهرت بعد يوم من إطلاق النار المروع يوم الأربعاء.
قال مسؤولون صحيون بالمقاطعة إن أحد الطلاب في كنيسة "بشارة" الكاثوليكية أثناء الهجوم الدموي في الصباح أصيب بطلق ناري في ظهره بعد أن وضع جسده في مرمى النيران محاولاً حماية طفل آخر.
وقال مارتن شيرير، مدير في خدمة الطوارئ الطبية في مقاطعة هينيبين: "هناك الكثير من الأبطال غير المعروفين في هذا الحدث، إلى جانب الأطفال الذين كانوا يحمون أطفالاً آخرين". "كان المعلمون يتعرضون لإطلاق النار. كانوا يحمون الأطفال".
المسلح، الذي كان يحمل بندقية ومسدساً وبندقية صيد، أطلق النار عبر النوافذ الزجاجية الملونة على الطلاب من مدرسة "بشارة" الكاثوليكية خلال قداس للاحتفال بالعام الدراسي الجديد. عُثر عليه لاحقاً ميتاً نتيجة جرح ناري أحدثه بنفسه، ويحقق مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في الهجوم باعتباره عملاً إرهابياً محلياً.
وقالت السلطات المحلية والفدرالية إن المسلح كان مدفوعاً بالكراهية، وشغفاً بعمليات إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة، ورغبة في الشهرة.
وقال جو طومسون، المدعي العام الأمريكي بالنيابة في مينيسوتا، الذي أشار إلى كتابات تركها المسلح: "كان المسلح مهووساً بفكرة قتل الأطفال". "أراد المسلح مشاهدة الأطفال وهم يعانون".
في بلد اعتاد على عمليات إطلاق النار الجماعي، يثير كل هجوم جديد نقاشاً وطنياً مستمراً حول الأسباب: سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية مقابل علاج الأمراض العقلية في بلد يتمتع برعاية صحية خاصة ومكلفة.
(المعلومات من رويترز)