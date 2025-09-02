رمز لقلق الأمهات: صورة أمريكية تركض وسط الفوضى لإنقاذ طفلها من إطلاق نار تثير التعاطف

في مينيابوليس، ركضت أم حافية القدمين نحو مدرسة طفلها. مع حذائها في كلتا يديها، انطلقت مسرعةً متجاوزةً صفارات الإنذار، والحواجز، والخوف الذي لم يكن لديها وقت لاستيعابه.

للوهلة الأولى، تُظهر الصورة امرأة تركض في شارع. ولكن لا يوجد شيء عادي في هذا المشهد. إنها حافية القدمين، تمسك حذاءها بكلتا يديها، تركض نحو الفوضى نفسها التي يهرب منها معظم الناس. كانت صفارات الإنذار تعوي، والمشهد يكتنفه الذعر — ومع ذلك، كان كل ما تفكر فيه هو طفلها.

يوم الأربعاء، اندلع إطلاق نار في كنيسة "بشارة" في جنوب مينيابوليس. قُتل طفلان وأصيب 17 شخصاً، 14 منهم من الأطفال. في أعقاب ذلك، خرج الأطفال الصغار بزيّهم المدرسي من المبنى، يمسكون بأيدي آبائهم وأصدقائهم.

رمز لأمهات العالم

ومع ذلك، فإن صورة الأم هي التي تبقى في الذاكرة. ظهرت الأم في الصورة وهي تدير ظهرها للكاميرا، ووجهها غير مرئي. وربما لهذا السبب تركت الصورة أثراً عميقاً في النفوس. لأنه على الرغم من وجهها المخفي وهويتها غير المعلنة، كل والد يرى نفسه فيها.

الصورة، التي التقطها ريتشارد تسونغ-تااتاري من صحيفة "مينيسوتا ستار تريبيون"، تم نشرها وإعادة نشرها، ومشاركتها عبر الإنترنت كرمز مؤثر لحزن أمة.

أم تركض نحو إطلاق النار، لا هرباً منه. نحو الفوضى، لا نحو الأمان. حذاؤها يتدلى من يديها لأن لا شيء — لا الخوف، ولا المنطق، ولا حتى سلامتها الخاصة — يهم أكثر من الوصول إلى طفلها.

بالنسبة للآباء، تلك الأم هي كل أم. الذعر في خطواتها. الصلاة التي ضغطتها على صدرها. الرجاء اليائس غير المنطوق على شفتيها: "يا رب، اجعل طفلي بخير".

أم مجهولة الوجه تركض حافية القدمين وسط الفوضى، تحمل معها العبء الذي لا يُحتمل من خوف كل والد، وعهد كل والد الذي لا ينكسر: "سوف آتي إليك دائماً".

كتبت أم على وسائل التواصل الاجتماعي، التي شاركت الصورة، تعليقاً مؤثراً، جسد بدقة الدمار والخوف الذي يشعر به العديد من الآباء في الوقت الحالي. هذا ما كتبته بالكامل:

"لا يوجد شيء أكثر قدسية من الرابط بين الأم وطفلها، حتى الموت لا يستطيع كسره. هذه الأم التي تركض حافية القدمين ليست رمزاً للخوف؛ إنها رمز لأقوى قوة عرفها العالم: الحب. كل أم في هذا البلد قد ركضت معها".

