رعب في قطار مومباي: إنقاذ 582 راكباً عبر النوافذ المكسورة

قال أحد الركاب الذين تم إنقاذهم من القطار المعلق الذي ظل عالقا لأكثر من ثلاث ساعات يوم الثلاثاء إن الأشخاص في الداخل كانوا "صبرين في الغالب"، لكن كبار السن والأطفال أصيبوا بالذعر على وجه الخصوص.