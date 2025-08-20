رعب في قطار مومباي: إنقاذ 582 راكباً عبر النوافذ المكسورة

توقف قطار أحادي السكة في مومباي مساء الثلاثاء بسبب عطل فني كبير، مما تسبب في حالة ذعر واختناق بين الركاب داخل القطار. وأفادت وكالة أنباء ANI أن فرقة إطفاء مومباي التابعة لبلدية بريهان مومباي أنقذت جميع الركاب العالقين في القطار، وعددهم 582 راكبًا.
نشرت وكالة أنباء آسيا والمحيط الهادئ (ANI) مقاطع فيديو تُظهر إنقاذ ركاب من خلال نوافذ مكسورة في قطار يسير على سكة مرتفعة. من بين 582 راكبًا تم إنقاذهم، عولج 23 منهم اختناقًا في الموقع. ونُقل مريضان إلى مستشفى سيون.
نقلت وكالة أنباء آسيان عن شهود عيان قولهم إن المشكلة الرئيسية التي واجهها الركاب العالقون داخل الحافلات كانت الاختناق. وذكرت وكالة برس تراست أوف إنديا أن بعض الركاب المذعورين كانوا على وشك القفز من الحافلة، مما أدى إلى وفاتهم.
وأضاف مسؤول كبير أن إدارة الإطفاء قامت بنشر أغطية للقفز على الأرض في حال قفز أي راكب.
قال أحد الركاب الذين تم إنقاذهم من القطار المعلق الذي ظل عالقا لأكثر من ثلاث ساعات يوم الثلاثاء إن الأشخاص في الداخل كانوا "صبرين في الغالب"، لكن كبار السن والأطفال أصيبوا بالذعر على وجه الخصوص.
توقف القطار حوالي الساعة 6:15 مساءً بتوقيت الهند القياسي بالقرب من مستعمرة ميسور بين تشيمبور وحديقة باكتي، وفقًا لهيئة السكك الحديدية الهندية. حدث العطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الازدحام الذي تجاوز سعة القطار.
اتصل ركاب المونوريل بخط المساعدة التابع لبلدية بلفاست (BMC) للحصول على مساعدة فورية. وكان فريق طبي من البلدية متواجدًا في موقع الحادث مع سيارات إسعاف. وتلقى ستة أشخاص شعروا بتوعك في المونوريل العلاج الفوري في سيارة الإسعاف، ثم عادوا إلى منازلهم.
توقف قطار مونوريل آخر في منتصف الطريق، وعلى متنه 200 راكب. توقف القطار بين أشاريا أتري ومحطة وادالا مونوريل الساعة 7:33 مساءً بتوقيت الهند القياسي. وأفادت قناة NDTV أنه تم إخلاء الركاب بعد سحب القطار إلى محطة وادالا القريبة.