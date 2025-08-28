مع دخول الرسوم الجمركية العقابية الأميركية التي تصل إلى 50% على السلع الهندية حيز التنفيذ يوم الأربعاء، واجه رابع أكبر اقتصاد في العالم أشد اختبار تجاري له منذ سنوات.
مع ذلك، ورغم القلق السائد في الأوساط التجارية، يُجادل المحللون وصانعو السياسات بأن هذا الاضطراب سيكون مؤقتًا، ومن غير المرجح أن يُعرقل مسار النمو طويل الأجل في الهند. ويؤكدون أن أسرع اقتصاد رئيسي نموًا في العالم يتمتع بالمرونة والزخم اللازمين لتجاوز الاضطرابات والخروج منها أقوى.
تعتمد قدرة الهند على تحمل الصدمات على دروس من ماضيها القريب. فبعد الانهيار الناجم عن الجائحة، انتعش الاقتصاد بمعدل نمو بلغ 9.2% في السنة المالية 2024، قبل أن يتراجع إلى 6.5% في السنة المالية 2025 في ظل تشديد الائتمان. واستغلت الشركات والبنوك هذا التراجع لتخفيض ديونها وإصلاح ميزانياتها العمومية، مما جعل النظام المالي اليوم أكثر صلابة. ويرى المحللون أن هذا التعزيز الهيكلي يجعل الهند في وضع أفضل لتجاوز التحديات العالمية أكثر من أي وقت مضى خلال العقد الماضي.
الرسوم الجمركية الأخيرة هي نتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية. فرض الرئيس دونالد ترامب ضريبة إضافية بنسبة 25% على الصادرات الهندية ردًا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، مُضيفًا إلى رسوم جمركية سابقة بنسبة 25% على مجموعة واسعة من السلع الهندية. تستهدف الرسوم الجمركية الإجمالية البالغة 50% - وهي من بين أشد الرسوم الجمركية المفروضة على الهند على الإطلاق - شحنات المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والمواد الكيميائية والسلع الرياضية والأثاث. مع ذلك، لا تزال هناك استثناءات للقطاعات عالية القيمة مثل الأدوية والإلكترونيات، مما يُؤكد الطبيعة الانتقائية للعقوبات.
في حين أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر شريك تجاري للهند، إلا أن حجم التأثر أقل حدة مما تشير إليه عناوين الأخبار. تشير تقديرات الحكومة إلى أن صادرات بقيمة 48.2 مليار دولار تتأثر بشكل مباشر، أي ما يعادل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للهند. وبمجرد إضافة الإعفاءات، ينخفض التأثر الفعلي إلى ما يقارب 1.2%. ولاحظت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن "الهند أقل اعتمادًا نسبيًا على التجارة، وينبع حوالي 60% من نموها من الاستهلاك المحلي". "الرسوم الجمركية مؤلمة، لكنها لن تُعرقل مسار النمو طويل الأجل".
أكد يي فارن فوا، مدير ستاندرد آند بورز، أنه على الرغم من تأثر المصدرين سلبًا، إلا أن أساسيات الاقتصاد لا تزال قوية. وقال: "قد يؤدي هذا إلى ضربة لمرة واحدة للنمو، لكن التأثير الإجمالي سيكون هامشيًا. تضمن قاعدة الاستهلاك القوية ودورة الاستثمار في الهند عدم وجود أي شكوك حول الآفاق طويلة الأجل". وتشير تقديرات شركة SBI للأبحاث إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بمقدار 40-50 نقطة أساس في أسوأ الأحوال، بينما قد يؤدي ارتفاع تكاليف المدخلات إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، لا تزال احتياطيات الهند هائلة. تغطي احتياطيات النقد الأجنبي التي تقترب من 660 مليار دولار أكثر من 10 أشهر من الواردات، ويتجاوز نمو الائتمان المصرفي 14%، ويشهد جمع تمويل الاكتتابات العامة الأولية نشاطًا ملحوظًا، وتتجاوز معاملات UPI الآن 10 مليارات شهريًا - وهو دليل على مرونة الطلب المحلي القائم على التكنولوجيا الرقمية.
أقرّ كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، ف. أنانثا ناجيسواران، بأن قطاعات المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والمأكولات البحرية هي الأكثر تضررًا، لكنه يعتقد أن هذا الاضطراب سيخفّ خلال ربع أو ربعين. وأشار إلى أنه "على المدى القصير، ستكون هناك بعض المعاناة، لكن الهند في وضع جيد للتكيف والتأقلم. سيُعيد المُصدّرون توجيه الأسواق بسرعة".
هذا التوجه الجديد جارٍ بالفعل. فالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، الذي اشترى بضائع هندية بقيمة 120 مليار يورو عام 2024، تتقدم نحو جولتها الثالثة عشرة في سبتمبر المقبل. وتهدف اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2026، إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. في الوقت نفسه، يستكشف المصدرون أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لتوسيع أسواق المأكولات البحرية والمنسوجات والسلع الهندسية، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية الأمريكية. ويستهدف مصدرو الأحجار الكريمة والمجوهرات، الذين كانوا يرسلون سابقًا ثلث شحناتهم البالغة 28.5 مليار دولار إلى أمريكا، أوروبا والشرق الأوسط. ويتجه مصدرو الروبيان نحو اليابان وجنوب شرق آسيا، بينما يستكشف منتجو المنسوجات فرصًا في أمريكا اللاتينية.
تواصل الوكالات العالمية رهانها على مرونة الهند. يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في السنة المالية 2026، مع توقعات بتوسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 6% سنويًا حتى عام 2027. تستهدف السياسة الصناعية الهندية مضاعفة إنتاج الصناعات التحويلية إلى تريليون دولار بحلول عام 2031، مدعومةً ببرامج الحوافز الحكومية المرتبطة بالإنتاج والإنفاق الضخم على البنية التحتية. حتى في قطاع الطاقة، بؤرة النزاع الأخير، تبدو التكلفة المالية لتنويع الموردين متواضعة. وقد تقلصت الفجوة بين أسعار النفط الخام الروسي والعالمي، بينما وسّع بنك الاحتياطي الهندي آليات تسوية المعاملات التجارية بالروبية، مما قلل من اعتماد المصدرين على الدولار.
يُقرّ المحللون بأن منافسين مثل فيتنام والصين، الذين يواجهون تعريفات جمركية أقل، قد يحققون ميزة على المدى القصير. لكن الهند استحوذت بثبات على حصة سوقية في سلاسل التوريد الأمريكية، لا سيما في قطاع المنسوجات حيث تتضاءل هيمنة الصين. وصرح أحد مراقبي القطاع قائلاً: "التحول الهيكلي يصبّ في صالح الهند بالفعل، ولن تُغيّر الحواجز التجارية المؤقتة هذا الاتجاه".
مع ذلك، يُحذّر صانعو السياسات من التراخي. وقد سلّط ناجيسواران الضوء على خطر الإفراط في الاعتماد على المدخلات الجديدة. وقال: "لا يُمكننا الانتقال من الاعتماد على استيراد النفط الخام إلى الاعتماد على المعادن الأساسية. يجب على صانعي السياسات الهنود تخصيص موارد لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي"، مُشيرًا إلى الحاجة المُلِحّة لبناء القدرات المحلية في مجال البطاريات وأشباه الموصلات وأجهزة الذكاء الاصطناعي. كما ضغطت جمعيات الصناعة من أجل تسريع الإصلاحات لخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتحسين مرونة العمالة، وتعزيز القدرة التنافسية في القطاعات عالية القيمة. ومع إعادة تشكيل التقنيات الخضراء والذكاء الاصطناعي للتجارة العالمية، يُمكن أن يُتيح العقد المُقبل للهند فرصةً نادرةً لإعادة ترتيب صادراتها.
البُعد السياسي لافتٌ للنظر بنفس القدر. فقد صاغ ترامب الرسوم الجمركية كعقابٍ على تحدي الهند للنفط الروسي، ونشر صورةً تحمل شعار "أمريكا أولاً" إلى جانب برميل نفط على منصته الاجتماعية. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه "لن يتنازل أبدًا" عن مصالح المزارعين والعمال الهنود، مُشيرًا إلى موقفٍ حازمٍ من الصمود الوطني.
يرى المحللون أن مسار الهند المستقبلي يكمن في التمسك بالمسار: تسخير سوقها المحلية الضخمة، وتنويع شراكاتها التجارية، وتسريع الإصلاحات لتعزيز قدرتها التنافسية. ومع تصاعد حدة التنافسات الجيوسياسية، فإن حجم الهند وقدرتها على التكيف واستقرارها يجعلها في وضع فريد لامتصاص الصدمات الخارجية مع الحفاظ على الزخم. وخلصت ستاندرد آند بورز إلى أن "معدلات النمو المرتفعة في الهند يجب أن تستمر على مدى فترة طويلة لجني ثمار تركيبتها السكانية". وأضافت: "الرسوم الجمركية الباهظة وحدها لن تغير هذا المسار".
الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية على المنسوجات والمأكولات البحرية والمجوهرات. الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب تضرب شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، مما أثار التحدي والقلق. الهند والولايات المتحدة ستخسران من رسوم ترامب بينما تفوز روسيا.