رسوم 50% لن تعرقل النمو": محللون يتوقعون تعافياً سريعاً للاقتصاد الهندي

مع دخول الرسوم الجمركية العقابية الأميركية التي تصل إلى 50% على السلع الهندية حيز التنفيذ يوم الأربعاء، واجه رابع أكبر اقتصاد في العالم أشد اختبار تجاري له منذ سنوات.

مع ذلك، ورغم القلق السائد في الأوساط التجارية، يُجادل المحللون وصانعو السياسات بأن هذا الاضطراب سيكون مؤقتًا، ومن غير المرجح أن يُعرقل مسار النمو طويل الأجل في الهند. ويؤكدون أن أسرع اقتصاد رئيسي نموًا في العالم يتمتع بالمرونة والزخم اللازمين لتجاوز الاضطرابات والخروج منها أقوى.

تعتمد قدرة الهند على تحمل الصدمات على دروس من ماضيها القريب. فبعد الانهيار الناجم عن الجائحة، انتعش الاقتصاد بمعدل نمو بلغ 9.2% في السنة المالية 2024، قبل أن يتراجع إلى 6.5% في السنة المالية 2025 في ظل تشديد الائتمان. واستغلت الشركات والبنوك هذا التراجع لتخفيض ديونها وإصلاح ميزانياتها العمومية، مما جعل النظام المالي اليوم أكثر صلابة. ويرى المحللون أن هذا التعزيز الهيكلي يجعل الهند في وضع أفضل لتجاوز التحديات العالمية أكثر من أي وقت مضى خلال العقد الماضي.