رسالة نارية.. "أبراهام لينكولن" تضاعف القوة الأمريكية وسط توترات إيران

أعلن الجيش الأمريكي يوم الاثنين عن وصول مجموعة "يو إس إس أبراهام لينكولن" (USS Abraham Lincoln) الضاربة إلى الشرق الأوسط، مما يعزز القوة النارية الأمريكية في المنطقة بشكل كبير.

صدرت الأوامر للحاملة والسفن المرافقة لها بالتوجه إلى المنطقة تزامناً مع حملة القمع الإيرانية ضد الاحتجاجات الشعبية. وبينما تراجع الرئيس دونالد ترامب منذ ذلك الحين عن القيام بعمل عسكري ضد طهران، إلا أنه أصر على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، المسؤولة عن القوات الأمريكية في المنطقة، في منشور على منصة (X) إن المجموعة الضاربة "منتشرة حالياً في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

بدأت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر الماضي، مدفوعة بمظالم اقتصادية، لكنها تحولت إلى حركة جماهيرية ضد الجمهورية الإسلامية، مع خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع لعدة أيام اعتباراً من 8 يناير.

واتهمت جماعات حقوقية السلطات بشن حملة قمع غير مسبوقة من خلال إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين تحت غطاء قطع الإنترنت. ورغم هذه المظاهرات، لا تزال القيادة الدينية التي تولت السلطة بعد الثورة الإسلامية عام 1979 في مكانها، بينما يتطلع العديد من معارضي النظام إلى التدخل الخارجي باعتباره المحرك المرجح للتغيير.

وكان ترامب قد حذر إيران مراراً من أنه في حال قتلت المتظاهرين، فإن الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً، كما شجع الإيرانيين على السيطرة على مؤسسات الدولة، قائلاً إن "المساعدة في الطريق".

لكنه تراجع عن إصدار أوامر بشن ضربات في وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً إن طهران أوقفت تنفيذ أكثر من 800 حكم إعدام تحت ضغط من واشنطن.

من جانبه، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، من التدخل، وقال إن البلاد "واثقة من قدراتها الخاصة". وفي إشارة واضحة إلى حاملة الطائرات "لينكولن"، أضاف: "إن وصول مثل هذه السفينة الحربية لن يؤثر على عزيمة إيران وجديتها في الدفاع عن الشعب الإيراني".