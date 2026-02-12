"رسائل مسربة" تضع الرئيس ماركوس في مواجهة تهم الفساد

لقد ماتت شكوتا العزل ضد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، لكن شبح فضيحة الفساد لا يزال يطارده مع ظهور ‘رسائل نصية’ تظهر تلقيه أموالاً.
يزعم ثلاثة مشرعين على الأقل أنهم رأوا نسخًا من المراسلات بين ماركوس الابن ورجاله المزعومين حول مليارات البيزو من الرشى من ميزانيات الأشغال العامة الاحتيالية التي يُزعم أن الرئيس أمر بها بنفسه.
قال النائب أنطونيو تينيو من حزب معلمي ACT إنه وزملاؤه المؤيدون لعزل الرئيس لديهم أدلة وفيرة، لكن الالتماس رُفض بشكل غير رسمي في مجلس النواب.
أشار تينيو إلى أن مسؤول الأشغال العامة رفيع المستوى، وكيل الوزارة روبرتو برناردو، كشف أن ماركوس نفسه هو من أمر بإدراج 100 مليار بيزو إضافية (6.33 مليار درهم) في الميزانية الوطنية لعام 2024.
من المبلغ، قال برناردو إنه تعامل شخصيًا مع أكثر من نصف المبلغ (52 مليار بيزو)، ومنه أعطى 8 مليارات بيزو (506 ملايين درهم) لماركوس.
قال تينيو إن وكيل الاتصال التشريعي الرئاسي السابق أدريان بيرسامين، نجل السكرتير التنفيذي السابق لوكاس بيرسامين، عمل كأحد رجال ماركوس’ الذين أبلغوا ماركوس في 24 مارس 2025، بتسليم رشوة بقيمة 8 مليارات بيزو، والتي يُزعم أن ماركوس أقرها بـ “موافق.”
في مراسلاتهم، زعم بيرسامين أنه أضاف بمزيج من الفلبينية والإنجليزية: "تم تسليم [P]7.122 [مليار] لي بالكامل، سيدي... سأنهي الحساب اليوم.”
Makabayan
قال تينيو إن التواصل بين ماركوس وبيرسامين استمر حتى يوليو من العام الماضي، قبل أيام قليلة من توبيخ ماركوس للكونغرس بسبب فسادهم في مشاريع مكافحة الفيضانات.
في 10 يوليو 2025، أبلغ بيرسامين الأصغر ماركوس مرة أخرى عن تسليم رشوة أخرى بقيمة 2 مليار بيزو (126.6 مليون درهم) في سكن بمنطقة سكنية راقية في مانيلا، حيث زُعم أن الرئيس رد قائلاً: “سأبلغ جون باريس،” رئيس أمنه السابق.
قال تينيو إنه رأى نسخًا من المراسلات التي كانت بحوزة زميله المشرع لياندرو ليفيست في الأصل.
أكد إدغاردو إريس، نائب زعيم الأقلية الأول في مجلس النواب، للصحفيين أنه رأى بنفسه نسخًا من المراسلات المزعومة بين ماركوس ومساعديه بشأن الرشاوى.
قال مشرعو المعارضة إن أحدث المعلومات تعزز الشهادات السابقة لبرناردو بالإضافة إلى الكشوفات التي أدلى بها المشرع السابق وحليف ماركوس السابق إليزالدي كو بشأن استلام ماركوس’ لمليارات الدولارات من الرشاوى.
وخلص تينيو إلى القول: “باختصار، هناك أدلة قوية تدعم الادعاء بأن الرئيس كان يعلم — وكان يعلم جيدًا — بوجود الفساد في مشاريع مكافحة الفيضانات. وقد شارك فيها مباشرة وتلقى رشاوى منها.”
تم رفض شكويي العزل ضد ماركوس يوم الثلاثاء، حيث صوت 284 مشرعًا لصالح الرفض وثمانية فقط ضده. وقالت مالاكانانغ إن ماركوس الابن كان راضيًا عن الرفض ورحب بدعم حلفائه في الكونغرس.
لكن الرفض خيب آمال جماعات مكافحة الفساد، قائلين إن الشكاوى رُفضت على عجل من قبل مؤسسة متهمة بالفساد نفسها.
“العزل هو الآلية الدستورية الوحيدة لمحاسبة كبار المسؤولين. إذا تم رفض الشكاوى فورًا باعتبارها مجرد ادعاءات، فإن المساءلة تصبح أسطورة،” أكد الممثل السابق والمشتكي نيري كولميناز.