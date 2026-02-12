"رسائل مسربة" تضع الرئيس ماركوس في مواجهة تهم الفساد

وخلص تينيو إلى القول: “باختصار، هناك أدلة قوية تدعم الادعاء بأن الرئيس كان يعلم — وكان يعلم جيدًا — بوجود الفساد في مشاريع مكافحة الفيضانات. وقد شارك فيها مباشرة وتلقى رشاوى منها.”