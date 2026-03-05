رحيل "فراشة الكويت".. شظايا الحرب تخطف براءة الطفلة إلنا في مخدعها

عندما تتساقط الشظايا في المناطق السكنية إبان الحروب، فإنها لا تفرق بين طفل ومسن، ولا تختار ضحاياها بناءً على جنسياتهم؛ وهي حقيقة تجسدت بمرارة مؤخراً في دولة الكويت، وسط التوترات المستمرة في المنطقة.
في الرابع من مارس 2026، فُجعت الأوساط بوفاة الطفلة الإيرانية "إلنا عبد الله حسين نيا"، البالغة من العمر 11 عاماً، متأثرة بجراحها إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بالعاصمة "مدينة الكويت". وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الطوارئ الطبية إلى الموقع في محاولة لإنقاذها.
وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية، أعرب والد الطفلة عن بالغ شكره للحكومة الكويتية على دعمها، ولجموع المواطنين والمقيمين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء ومواساة العائلة في هذا المصاب الجلل.
بصوت متهدج ونبرة ملؤها الأسى، استذكر الأب المكلوم تفاصيل الليلة المشؤومة التي أصيبت فيها ابنته، وفقدت حياتها لاحقاً رغم محاولات الإنعاش الحثيثة.
قال الأب إن إلنا، التي ولدت ونشأت في الكويت، كانت نائمة في غرفتها بجوار شقيقتها الصغرى حين سقطت الشظايا على منزلهما: "كانت نائمة بأمان في المنزل وبجانبها أختها الصغرى، ووقع الحادث في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. أصيبت شقيقتها بجروح طفيفة، بينما نجت والدتهما".
وأضاف بقلب صابر: "لقد كانت هبة ونعمة من الله، وقد استرد أمانته.. والحمد لله على كل حال".
من جانبه، نعى السيد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة السابق، الطفلة عبر مقطع فيديو، داعياً الله أن يتغمد روحها بواسع رحمته.
وقال الغانم في كلمته: "تلك الروح الصغيرة التي فاضت وهي في مأمن داخل جدران منزلها، لم تحمل يوماً شيئاً من أوزار هذا العالم، بل لم تحمل سوى طهر وبراءة الطفولة".
وتوجه الغانم بخالص العزاء وصادق المواساة لوالدي إلنا، سائلاً المولى أن يربط على قلوبهم ويمنحهم الصبر والسكينة، وأردف قائلاً: "الكويتيون يعتبرون كل من يعيش على هذه الأرض كويتياً.. نسأل الله أن يجعلها طيراً من طيور الجنة".
وُوري جثمان الفقيدة الثرى في مقبرة الصليبيخات بالكويت عقب صلاة العشاء يوم 4 مارس.