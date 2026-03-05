رحيل "فراشة الكويت".. شظايا الحرب تخطف براءة الطفلة إلنا في مخدعها

قال الأب إن إلنا، التي ولدت ونشأت في الكويت، كانت نائمة في غرفتها بجوار شقيقتها الصغرى حين سقطت الشظايا على منزلهما: "كانت نائمة بأمان في المنزل وبجانبها أختها الصغرى، ووقع الحادث في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. أصيبت شقيقتها بجروح طفيفة، بينما نجت والدتهما".