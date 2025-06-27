رحيل المؤثر "تانر مارتن" عن عمر يناهز 30 عاماً

"مرحباً، أنا "تانر". إن كنتم تشاهدون هذا، فأنا قد مت."

على مدى السنوات القليلة الماضية، وثّق "تانر مارتن" تشخيص إصابته بسرطان القولون لمئات الآلاف من المتابعين.

وشمل ذلك جلسات من العلاج الكيميائي والإشعاعي، وست عمليات جراحية كبرى، بالإضافة إلى زيارة قبره. كما شمل لحظاتٍ أخرى سعيدة، مثل حفل تجديد عهود الزواج في أيرلندا مع زوجته، "شاي مارتن"، ورحلاتٍ أخرى إلى الخارج. وفي الشهر الماضي، شمل ذلك ولادة طفلتهما الأولى، "إيمي لو"، بعد تجربة التلقيح الصناعي التي وثّقاها.

لكن في 25 يونيو، نشرت "شاي مارتن"، زوجة "تانر"، مقطع فيديو أخيراً نيابةً عن زوجها، الذي سجّل الرسالة التي ستُنشر عند وفاته. كان عمره 30 عاماً. وحصد الفيديو، الذي تبلغ مدته خمس دقائق، أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة على "تيك توك"، وأكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على إنستغرام.