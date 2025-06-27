رحيل المؤثر "تانر مارتن" عن عمر يناهز 30 عاماً

"مرحباً، أنا "تانر". إن كنتم تشاهدون هذا، فأنا قد مت."
على مدى السنوات القليلة الماضية، وثّق "تانر مارتن" تشخيص إصابته بسرطان القولون لمئات الآلاف من المتابعين.
وشمل ذلك جلسات من العلاج الكيميائي والإشعاعي، وست عمليات جراحية كبرى، بالإضافة إلى زيارة قبره. كما شمل لحظاتٍ أخرى سعيدة، مثل حفل تجديد عهود الزواج في أيرلندا مع زوجته، "شاي مارتن"، ورحلاتٍ أخرى إلى الخارج. وفي الشهر الماضي، شمل ذلك ولادة طفلتهما الأولى، "إيمي لو"، بعد تجربة التلقيح الصناعي التي وثّقاها.
لكن في 25 يونيو، نشرت "شاي مارتن"، زوجة "تانر"، مقطع فيديو أخيراً نيابةً عن زوجها، الذي سجّل الرسالة التي ستُنشر عند وفاته. كان عمره 30 عاماً. وحصد الفيديو، الذي تبلغ مدته خمس دقائق، أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة على "تيك توك"، وأكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على إنستغرام.
شاهد الفيديو أدناه:
شُخِّصَ "تانر" بسرطان القولون في مرحلته الرابعة في نوفمبر 2020. وفي فبراير 2023، علم أن السرطان في مراحله النهائية. وفي أبريل من ذلك العام، بدأ الزوجان بالنشر على "تيك توك" عن علاجاته، وحزنهما، واستعداداتهما لوفاة "تانر". زارت صحيفة "واشنطن بوست" العائلة أثناء استعدادهم لميلاد ابنتهم.
وتوفي "تانر" في منزلها بـ"أميركان فورك"، بولاية "يوتا"، يوم الأربعاء، محاطاً بالعائلة، وفقاً لـ"شاي". سجّل زوجها فيديو الوداع في مارس.
يقول "تانر" في الفيديو: "لقد عشتُ حياةً رائعة"، مضيفاً أن تسجيل رسالة قبل وفاته كان "فرصةً جيدةً للتعبير عن كل ما يجول في خاطري". وأضاف أن ذلك قد يمنح زوجته مساحةً للحزن.
ونشر الزوجان قبل أقل من أسبوع أن الرجل دخل إلى دار الرعاية.
وُلِد "تانر مارتن" في 22 ديسمبر 1994 في مدينة "سولت ليك سيتي"، ثم انتقل إلى الصين وتايوان لبضع سنوات مع والديه، "كيمبرلي واتس" و"توم مارتن"، اللذين كانا يُدرِّسان اللغة الإنجليزية. واستقرت العائلة في "درابر"، بولاية "يوتا".
وعندما كان في الثامنة عشرة من عمره، خدم "تانر" في بعثة تبشيرية في "أريزونا" تابعة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. وهناك التقى بـ"شاي"، التي كان والدها، "ستيف رايت"، أسقفاً في الكنيسة. بقي الاثنان على اتصال عبر فيسبوك، ثم عادا إلى "يوتا". وتزوجا عام 2018.
كان "تانر" يسعى للحصول على درجة الماجستير ليصبح معالجاً زواجياً وعائلياً عندما شُخِّصَت إصابته بالسرطان. بدأت "شاي" بمشاركة أخباره على وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لإبقاء عائلته على اطلاع دائم بعلاج "تانر". لكن سرعان ما اكتشفوا شبكة من محاربي السرطان ومقدمي الرعاية.
قالت "شاي" في مقابلة أُجريت معها في 26 يونيو أثناء استراحة من إطعام "إيمي لو": "بما أنني في سني هذا، لم يمر أيٌّ من أصدقائي بتجربة مماثلة. كان من دواعي سروري مقابلة أشخاص يمرون بظروف مماثلة، وقد استطعنا التواصل معهم".
وأراد الزوجان أن يكونا صريحين بشأن تجاربهما، "الجيدة والسيئة والقبيحة والصعبة والجميلة"، كما قالت. "لقد كانت جميلة وصعبة للغاية في آن واحد".
وفي الفيديو، يطلب "تانر" من متابعيه مواصلة دعم زوجته وابنته بالتبرعات وبطاقات الهدايا.
قال ضاحكاً: "أعتقد أن "جياوزي" ستحب الحليب على الأرجح"، مُطلقاً لقباً على "أمي لو"، قبل أن يُمسك رأسه بيده. حصلت على لقب "جياوزي"، الذي يعني الزلابية باللغة الصينية، في أول فحص بالموجات فوق الصوتية للزوجين عندما لاحظ "تانر" الشبه بينهما.
"كانت الحياة رائعة. استمتعتُ بها كثيراً خلال وجودي هنا، يقول "تانر". "أعتقد أن هناك شيئاً ما بعد هذا. أنا متحمس للقاء هؤلاء الأشخاص، وآمل أن نقضي وقتاً ممتعاً الآن ونسخر منكم جميعاً أيها المهووسون."
وغادر ومعه بعض النصائح: كونوا لطفاء مع بعضكم البعض وافترضوا حسن النية من الآخرين.
يقول: "الموت مخيف، ولكنه أيضاً بمثابة مغامرة جديدة. أنا متحمس لعيش التجربة، وآمل أن تكون ممتعة".
ظهرت هذه المقالة في صحيفة "نيويورك تايمز".
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