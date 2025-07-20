رحيل "الأمير النائم" السعودي بعد غيبوبة 20 عاماً

أعلن الديوان الملكي السعودي عبر وكالة الأنباء السعودية أن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود توفي السبت (19 يوليو).

وكان يُعرف باسم "الأمير النائم"، وكان في غيبوبة لمدة 20 عامًا تقريبًا بعد تعرضه لحادث مروري في عام 2005 قبل وفاته.

ستقام صلاة الجنازة على الأمير الوليد بن طلال اليوم الأحد 20 يوليو/تموز بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.