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رحيل "الأمير النائم" السعودي بعد غيبوبة 20 عاماً

دخل في غيبوبة إثر تعرضه لحادث مروري عام 2005
صور: الأمير خالد بن طلال

صور: الأمير خالد بن طلال

تاريخ النشر

أعلن الديوان الملكي السعودي عبر وكالة الأنباء السعودية أن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود توفي السبت (19 يوليو).

وكان يُعرف باسم "الأمير النائم"، وكان في غيبوبة لمدة 20 عامًا تقريبًا بعد تعرضه لحادث مروري في عام 2005 قبل وفاته.

ستقام صلاة الجنازة على الأمير الوليد بن طلال اليوم الأحد 20 يوليو/تموز بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

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شارك والده الأمير خالد بن طلال حزنه عبر منصة التواصل الاجتماعي X، قائلاً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعي ابننا الحبيب الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم".

تفاصيل مجالس الصلاة والتعزية هي كما يلي:

  • صلاة الرجال: جامع الإمام تركي بن عبدالله بعد صلاة العصر

  • صلاة النساء: مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد صلاة الظهر

وتستمر مراسم الجنازة لمدة ثلاثة أيام، من الأحد إلى الثلاثاء.

  • خدمة الرجال: قصر الأمير الوليد بن طلال في الفخاري

  • خدمة النساء: قصر الفخرية، قصر الأمير طلال بن عبد العزيز، بعد صلاة المغرب

الإيمان الدائم

طوال المناسبات الأكثر قدسية في الإسلام - من الليالي الأخيرة من شهر رمضان إلى أيام عيد الأضحى - لم يتوقف الأمير خالد بن طلال عن الدعاء لابنه.

في كل فرصة، سواء في هدوء صلاة التهجد في ليلة التاسع والعشرين من رمضان أو خلال الزيارات العائلية في عيد الفطر، كان الأب الحزين يتمسك بالأمل بقوة، ويتوسل بإيمان عميق أن يعود ابنه الحبيب إلى صحته بعد ما يقرب من عقدين من الزمان في غيبوبة.

وفي يونيو/حزيران من هذا العام، خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، زار الأمير خالد بن طلال ابنه الأمير الوليد برفقة ولديه الآخرين.

وتأثر الأمير خالد بهذه اللحظة، فشارك دعاءً صادقاً على منصة التواصل الاجتماعي X، داعياً بحرارة من أجل شفاء ابنه.

شاهد التغريدة كاملة هنا:

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجه الأمير خالد بن طلال رسالة مؤثرة مليئة بالإيمان والأمل، تعكس دعواته الدائمة لشفاء ابنه:

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