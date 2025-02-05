رحيل "آغا خان الرابع" زعيم الإسماعيليين عن 88 عاماً

توفي الآغا خان، إمام المسلمين الإسماعيليين ورئيس مؤسسة مساعدات التنمية الكبرى، اليوم الثلاثاء في لشبونة عن عمر يناهز 88 عاما، حسبما أعلنت مؤسسته. وكان مؤسس ورئيس شبكة الآغا خان للتنمية، التي توظف 96 ألف شخص وتمول برامج التنمية خاصة في آسيا وأفريقيا.

"توفي الأمير كريم الحسيني، آغا خان الرابع، الإمام التاسع والأربعون للمسلمين الشيعة الإسماعيليين والسليل المباشر للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، بسلام في لشبونة في 4 فبراير 2025، عن عمر يناهز 88 عامًا، محاطًا بعائلته"، حسبما قالت المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن "الإعلان عن خليفته سيتم لاحقًا"، بخصوص من سيكون الشخص الخامس الذي يشغل هذا المنصب منذ القرن التاسع عشر.

ويبلغ عدد الطائفة الإسماعيلية الموجودة في بلدان متعددة، ولا سيما في وسط وجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، من 12 إلى 15 مليونًا، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آغا خان بأنه "رمز للسلام والتسامح والرحمة في عالمنا المضطرب" بعد وفاة الزعيم الديني. وقالت "ملالا يوسف زاي"، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال التعليم، إن إرثه "سيستمر من خلال العمل الرائع الذي قاده من أجل التعليم والصحة والتنمية في جميع أنحاء العالم".

ولد آغا خان في جنيف، وقضى طفولته في كينيا وتم تعيينه في تنزانيا لخلافة جده في عام 1957. تم تجاوز والده في خط الخلافة بعد زواج مضطرب من الممثلة الأمريكية ريتا هيوارث. كان آغا خان، وهو ملياردير يمتلك يخوتًا وطائرات نفاثة، مشاركًا منتظمًا في مضمار السباق واستمر في تقليد الأسرة في تربية الخيول. كما استثمر قدرًا كبيرًا من ثروته الموروثة في مشاريع خيرية وحصل على الجنسية الكندية الفخرية لعمله في مجال التنمية و"التسامح في جميع أنحاء العالم".

كما كان الآغا خان يحمل الجنسيتين البريطانية والبرتغالية. وتتخذ القيادة الإسماعيلية من لشبونة مقراً لها، حيث يوجد مجتمع كبير.

وعلى الرغم من دوره كزعيم روحي للمسلمين الإسماعيليين، فإنه كان مترددا في مناقشة صراعات الشرق الأوسط، أو الأصولية الدينية، أو التوترات السنية الشيعية.

وقال لوكالة فرانس برس في عام 2017 إن الإسلام ليس "دين صراع أو اضطراب اجتماعي، بل هو دين السلام".

وقال إن هذا المصطلح يستخدم في مواقف "سياسية في الأساس، ولكنها تُعرض، لأسباب مختلفة، في سياق لاهوتي. وهذا ببساطة غير صحيح".