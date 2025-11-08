رحلة الخطوط الجوية الكويتية نحو الفلبين تواجه خللاً فنياً

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية تقل 284 راكباً متجهة إلى الفلبين لحادث طفيف يوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وقع الحادث في الساعة 4:24 صباحاً في مطار الكويت الدولي، قبل الإقلاع، حسبما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني (DGCA) يوم الجمعة.
صرح المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي في بيان صحفي أن الحادث لم يسفر عن إصابات للركاب أو الطاقم. وأوضح أن الحادث نجم عن خلل فني مفاجئ في نظام الفرامل أثناء تحرك الطائرة.
وأكد أن جميع الركاب على متن الرحلة KU417 كانوا في أمان وبصحة جيدة، مشيراً إلى أن الأضرار الطفيفة كانت مقتصرة على جسم الطائرة.
وأضاف الراجحي أن السلطات الفنية المعنية تعاملت مع الوضع على الفور. تم تأمين الطائرة وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لضمان السلامة التشغيلية.
تم توفير رحلة بديلة للركاب، والتي غادرت في الساعة 12:20 ظهراً. وأكد أن سلامة الركاب والطاقم هي أولوية قصوى للإدارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية، وأن مثل هذه الحوادث تُدار بأعلى معايير السلامة الجوية.