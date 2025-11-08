رحلة الخطوط الجوية الكويتية نحو الفلبين تواجه خللاً فنياً

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية تقل 284 راكباً متجهة إلى الفلبين لحادث طفيف يوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وقع الحادث في الساعة 4:24 صباحاً في مطار الكويت الدولي، قبل الإقلاع، حسبما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني (DGCA) يوم الجمعة.