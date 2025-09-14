رحلات وخيارات أكثر للمسافرين في مطار مومباي الجديد

ستُشغّل أكاسا للطيران أكثر من 100 رحلة مغادرة محلية أسبوعيًا في البداية، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 300 رحلة محلية وأكثر من 50 رحلة مغادرة دولية أسبوعيًا خلال جدول الشتاء. كما تعتزم الشركة زيادة عدد مواقف الطائرات إلى 10 بحلول نهاية السنة المالية 2027، مع التركيز على التوسع الدولي في أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا الرئيسية.