رحلات وخيارات أكثر للمسافرين في مطار مومباي الجديد

من المقرر أن يفتح مطار مومباي الدولي الجديد أبوابه أمام المسافرين في 30 سبتمبر، مما يمنح مسافري الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الخيارات في الأسعار والرحلات.
من المتوقع أن يستقبل مطار نافي مومباي الدولي (NMIA) 90 مليون مسافر سنويًا عند اكتماله.
بحلول عام ٢٠٣٢، سيستقبل مطارا مومباي - نافي مومباي ومطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي (CSMIA) - ما بين ١٤٠ و١٦٠ مليون مسافر سنويًا. سيضع هذان المطاران العاصمة المالية الهندية جنبًا إلى جنب مع مراكز الطيران العالمية مثل دبي ونيويورك ولندن، والتي تمتلك نموذجين للمطارات.
ويضم مطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي، بينما تضم لندن مطاري هيثرو وجاتويك، في حين تضم نيويورك مطاري جون كينيدي ونيوارك.
وسيعمل مطارا مومباي على تعزيز الاتصال ويسمحان لشركات الطيران الإماراتية والهندية بزيادة الرحلات بين مومباي والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى.
وستوفر هذه الرحلات المتزايدة فرصاً إضافية للمواطنين الهنود وغيرهم من السياح المسافرين بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومومباي.
وقال ساج أحمد، كبير المحللين في شركة ستراتيجيك آيرو للأبحاث، إن مطار مومباي الجديد، مطار نافي مومباي الدولي، سيكون بمثابة نعمة ترحيبية لشركات الطيران التي تعمل بين الهند والإمارات العربية المتحدة، خاصة مع وجود عدد كبير من المواطنين الهنود الذين يعملون في الإمارات العربية المتحدة وفي مختلف أنحاءها.
وأضاف أحمد: "هذا يعني المزيد من خيارات الرحلات الجوية، ومن الواضح أيضًا المزيد من خيارات التسعير - بين مزيج من شركات الطيران ذات الخدمة الكاملة مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الهندية، بالإضافة إلى المنافسة الأكبر بين فلاي دبي، والعربية للطيران، وأكاسا للطيران، والخطوط الجوية الهندية إكسبريس، وإنديجو".
في شهر يونيو، أعلنت شركة أكاسا للطيران الهندية عن اتفاق مع شركة أداني إيربورت هولدينجز المحدودة (AAHL) لبدء عمليات الرحلات الجوية التجارية من مطار نافي مومباي الدولي (NMIA) المقبل.
ستُشغّل أكاسا للطيران أكثر من 100 رحلة مغادرة محلية أسبوعيًا في البداية، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 300 رحلة محلية وأكثر من 50 رحلة مغادرة دولية أسبوعيًا خلال جدول الشتاء. كما تعتزم الشركة زيادة عدد مواقف الطائرات إلى 10 بحلول نهاية السنة المالية 2027، مع التركيز على التوسع الدولي في أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا الرئيسية.
تشير أحدث البيانات إلى أن عدد الهنود المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز تسعة ملايين نسمة. وفي الإمارات وحدها، يبلغ عدد المواطنين الهنود 3.7 مليون نسمة.
وظلت الهند أكبر سوق لمطار دبي الدولي في النصف الأول من عام 2025 بواقع 5.9 مليون مسافر.
ومع ذلك، أشار ساج أحمد إلى أن المشكلة الأكبر على المدى الطويل بالنسبة لـ NMIA هي موقعها الشرقي بالنسبة لمومباي.
وسائل النقل ليست حديثة أو فعالة بما يكفي لنقل المسافرين من وإلى مطار نافي مومباي الدولي إلى وسط مدينة مومباي، في حين أن المطار الحالي أقرب بكثير - قد يختار بعض المسافرين تجنب مطار نافي مومباي الدولي لتوفير الوقت والمال في التنقل المركزي. ونظرًا لطول المدة اللازمة لبدء مشاريع البنية التحتية، فإن مطار نيودلهي الدولي (NMIA) قادر على استقطاب حركة المرور - لا شك أنه سيكون مطارًا ثانيًا جيدًا - ولكن هل يكفي ليكون الأفضل؟
"هذا هو نفس المستنقع الذي تواجهه سيدني مع مطار غرب سيدني الدولي الجديد، والذي يبعد حوالي 60 كيلومترًا عن وسط مدينة سيدني - في حين يقع مطار سيدني كينجسفورد سميث الدولي على بعد دقائق فقط ولديه بنية تحتية أفضل بكثير أيضًا"، قال ساج أحمد.